IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

BCC SERVICES traži Sistem inženjera (m/ž). Sistem inženjer projektno surađuje s menadžerima i voditeljima drugih odjela kako bi definirao infrastrukturne potrebe. Posao uključuje analizu korisničkih zahtjeva, predlaganje optimalnih rješenja, održavanje sistemske opreme, rješavanje tehničkih problema korisnika. Poslodavac nudi mogućnost profesionalnog razvoja kroz edukaciju i rad na zanimljivim projektima, pozitivnu radnu atmosferu te primanja u skladu s rezultatima. Prijave su otvorene do 2. studenog.

Abysalto zapošljava na poziciji Business Development Manager (m/f). Kandidat će voditi presales inicijative i dizajnirati poslovna rješenja prilagođena potrebama klijenata, sudjelovati u komunikaciji s klijentima i suradnji s timovima unutar tvrtke, procjenjivati troškove razvoja rješenja te ocjenjivati rizike. Nude ti rad u iskusnom i poticajnom timu, kontinuirani profesionalni razvoj kroz edukacije i konferencije te ugodno radno okruženje. Prijave su otvorene do 6. studenog.

Crobotic Solutions u potrazi je za Robotics Engineer (m/f). Traži se inženjer robotike za rad u Zagrebu na hibridnom modelu (djelomično od kuće). Posao uključuje dizajn, razvoj i implementaciju AI i kontrolnih algoritama za robotske sustave, integraciju softvera s hardverom, provođenje istraživanja, testiranje i optimizaciju sustava te suradnju s multidisciplinarnim timom. Prijave su otvorene do 1. studenog.

reev Croatia traži Senior Platform Engineera (m/f). Kandidat će podržavati i unapređivati agilni razvojni proces s kontinuiranom integracijom i isporukom, surađivati s različitim odjelima i razvijati cloud-based backend rješenja, uključujući CI/CD pipeline i AWS infrastrukturu. Poslodavac nudi fleksibilno radno vrijeme, hibridni model rada, 28 dana godišnjeg odmora, pristup platformi za psihološku i poslovnu podršku, Multisport karticu, parking te godišnji budžet za edukaciju od 1.000 €. Prijave su otvorene do 8. studenog.

SMARTNET zapošljava na poziciji Mrežni inženjer (m/ž). Kandidat će dizajnirati i implementirati mrežna rješenja, analizirati performanse mrežnih sustava, preuzimati odgovornost za arhitekturu IT rješenja, planirati kapacitete, pratiti tehnološke trendove te sudjelovati u razvoju portfolija. Poslodavac nudi rad na tehnološki izazovnim projektima, podršku u profesionalnom razvoju i stjecanju certifikata te suradnju s kolegama u području mrežnih i sigurnosnih tehnologija. Prijave su otvorene do 4. studenog.

