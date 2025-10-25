Dinamu neočekivani 'poguranac'? Greška Lyona gura Modre prema vrhu

Iako je od prvog kola Europske lige prošlo već mjesec dana, čini se da jedna utakmica još nije završila
Naime, FC Utrecht podnio je službenu žalbu Uefi nakon utakmice Europske lige protiv francuskog Lyona.
Prema navodima nizozemskog kluba, Rachid Ghezzal, koji je upisao asistenciju, možda uopće nije imao pravo nastupa u tom susretu. U tijeku je službena istraga.
Ako se potvrdi da Alžirac, koji je 5. rujna kao slobodan igrač potpisao za francuski klub, nije smio igrati, utakmica će vrlo vjerojatno biti registrirana rezultatom 3:0 za Utrecht.
To bi pak značilo oduzimanje bodova Lyonu, koji bi u tom slučaju pao na šest bodova, odnosno pustio se na tablici Europske lige. Drugim riječima, Dinamo bi se popeo na treće mjesto, iza vodećih Midtjyllanda i Brage.
Inače, sporna utakmica završila je pobjedom Lyona 1:0.