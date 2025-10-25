Neda priredila vatromet emocija: Spektakl za pamćenje i hitovi koji su dignuli atmosferu do usijanja

Neda Ukraden priredila je u subotu navečer u Areni Zagreb veliku glazbenu feštu koja će se pamtiti kao jedan od njezinih najimpresivnijih samostalnih nastupa. Od uvodnih taktova publika je bila na nogama, pjevajući uglas bezvremenske hitove koji su obilježili nekoliko desetljeća njezine karijere. Emocije i nostalgija ispunile su dvoranu, a energija na pozornici neprestano je rasla kako su se nizale omiljene pjesme