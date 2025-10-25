POGLEDAJTE KAKO JE BILO

Neda priredila vatromet emocija: Spektakl za pamćenje i hitovi koji su dignuli atmosferu do usijanja

D.A.M.

25.10.2025 u 22:57

Neda Ukraden održala koncert u Areni Zagreb
Neda Ukraden održala koncert u Areni Zagreb Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Neda Ukraden priredila je u subotu navečer u Areni Zagreb veliku glazbenu feštu koja će se pamtiti kao jedan od njezinih najimpresivnijih samostalnih nastupa. Od uvodnih taktova publika je bila na nogama, pjevajući uglas bezvremenske hitove koji su obilježili nekoliko desetljeća njezine karijere. Emocije i nostalgija ispunile su dvoranu, a energija na pozornici neprestano je rasla kako su se nizale omiljene pjesme

Atmosfera je bila generacijski šarena: rame uz rame stajali su dugogodišnji obožavatelji i mlađa publika koja je otkrivala klasike Neda Ukraden.

vezane vijesti

Moćan bend, raskošna produkcija i upečatljivi scenski trenuci naglasili su njezin status glazbene dive koja i nakon pola stoljeća na sceni osvaja istim žarom. Večer je zaključena ovacijama i zajedničkim refrenima, potvrđujući da su njezine svevremenske pjesme i dalje siguran recept za punu dvoranu i dobar provod.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Neven Bučević, Cropix

Vatreno izdanje

Za jednu od svojih odjevnih kombinacija odabrala je vatreno crvenu, raskošnu haljinu u intenzivnoj crvenoj boji s voluminoznim, skulpturalnim rukavima koji stvaraju efekt plašta preko ramena s naglašenim pojasom i velikim, sjajnim ukrasnim brošem sa strane. Dojam je glamurozan, teatralan i idealan za ovakav veliki koncertni nastup.

Neda Ukraden održala koncert u Areni Zagreb
  • Neda Ukraden održala koncert u Areni Zagreb
  • Neda Ukraden održala koncert u Areni Zagreb
  • Neda Ukraden održala koncert u Areni Zagreb
  • Neda Ukraden održala koncert u Areni Zagreb
  • Neda Ukraden održala koncert u Areni Zagreb
    +11
Neda Ukraden održala koncert u Areni Zagreb Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRAZNICI BEZ PREKIDA

PRAZNICI BEZ PREKIDA

Melania Trump nastavlja blagdanske tradicije u Bijeloj kući unatoč rušenju Istočnog krila
OD DOBRICE DO ZLICE

OD DOBRICE DO ZLICE

Prije opasne Marte i intriga: Pogledajte rane fotografije Jelene Perčin i prve TV uloge
INTERVJU

INTERVJU

Dajana Čuljak: 'Jako sam društvena, ali druga strana mene traži tišinu i introspekciju'

najpopularnije

Još vijesti