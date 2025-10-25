Neda priredila vatromet emocija: Spektakl za pamćenje i hitovi koji su dignuli atmosferu do usijanja

Neda Ukraden priredila je u subotu navečer u Areni Zagreb veliku glazbenu feštu koja će se pamtiti kao jedan od njezinih najimpresivnijih samostalnih nastupa. Od uvodnih taktova publika je bila na nogama, pjevajući uglas bezvremenske hitove koji su obilježili nekoliko desetljeća njezine karijere. Emocije i nostalgija ispunile su dvoranu, a energija na pozornici neprestano je rasla kako su se nizale omiljene pjesme
Atmosfera je bila generacijski šarena: rame uz rame stajali su dugogodišnji obožavatelji i mlađa publika koja je otkrivala klasike Neda Ukraden.
Moćan bend, raskošna produkcija i upečatljivi scenski trenuci naglasili su njezin status glazbene dive koja i nakon pola stoljeća na sceni osvaja istim žarom. Večer je zaključena ovacijama i zajedničkim refrenima, potvrđujući da su njezine svevremenske pjesme i dalje siguran recept za punu dvoranu i dobar provod.
Vatreno izdanje
Za jednu od svojih odjevnih kombinacija odabrala je vatreno crvenu, raskošnu haljinu u intenzivnoj crvenoj boji s voluminoznim, skulpturalnim rukavima koji stvaraju efekt plašta preko ramena s naglašenim pojasom i velikim, sjajnim ukrasnim brošem sa strane. Dojam je glamurozan, teatralan i idealan za ovakav veliki koncertni nastup.