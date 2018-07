Pogledajte kakvo je čudo Musk jučer lansirao s Floride

Iz svoje baze u Floridi SpaceX je uspješno u orbitu poslao raketu Falcon 9 Block 5 koja će na Međunarodnu svemirski postaju slati NASA-ine ljude. Ipak, do toga će proći još neko vrijeme jer raketa još nema spremnike za reguliranje potiska

SpaceX je uspješno lansirao i prizemljio svoju raketu Falcon 9, istodobno lansirajući i satelit Telstar 19 VANTAGE u orbitu visoko iznad Zemlje. To je ujedno 13. lansiranje te tvrtke ove godine i 26. uspješno slijetanje Falcona 9 .

Ta je raketa optimizirana kako bi se mogla brzo ponovno iskoristiti, a po mnogo čemu bolje izvodi slijetanje nakon lansiranja. Svi popravci i nadogradnje između letova svedeni su na najmanju moguću mjeru. Izvršni direktor SpaceXa Elon Musk tvrdi da Block 5 neće trebati velike rekonstrukcije u prvih 10 letova, i mogla bi izdržati do 100 letova prije nego što ode u mirovinu. Krajnji cilj je vratiti raketu iz svemira na Zemlju u samo 24 sata nakon polijetanja. Trenutno najbrža raketa uspjela je to u dva i pol mjeseca.

Iako je Block 5 finalna verzija za Falcon 9, postoje još neke sitnice koje tvrtka treba napraviti. SpaceX još uvijek treba dodati helijske spremnike u vozilo, koji su reguliraju potisak tijekom leta i to treba učiniti prije nego li raketa sa sobom povede ljude.

SpaceX je prvi put lansirao Block 5 u svibnju ove godine , koristeći ga za slanje satelita za komunikaciju s Bangladešom. Do tada su slali prethodnu verziju rakete Block 4, koji su se mogli ponovo koristiti svega nekoliko puta.

Raketa bi trebala povesti NASA-ine astronaute u Međunarodnu svemirsku postaju, kao dio komercijalnog programa svemirske agencije. NASA zahtijeva da SpaceX lansira ovu raketu u konačnoj verziji za posadu barem sedam puta prije no što u nju smjeste i ljude. No, budući da je prvi let izvršen bez spremnika s helijom, tehnički se ne množe računati pod pokusne letove. Jednom kada se spremnici ugrade, raketa će biti spremna.

SpaceX je izjavio kako će prvi let sa spremnicima ujedno biti i demonstracijski let za komercijalnu posadu, a u Međunarodnu svemirsku postaju poslat će praznu kapsulu za posadu.

U međuvremenu, jedna od najistaknutijih privatnih svemirskih tvrtki nastavit će s testiranjem rakete Block 5 bez značajnijih nadogradnji, piše The Verge.