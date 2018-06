Htjeli biste raditi u SpaceX-u? Evo koga Elon Musk traži

Najnovija objava na službenoj stranici svemirske kompanije jasno daje do znanja da se SpaceX nalazi pred velikom ekspanzijom

Tehno vizionar Elon Musk je nakon uspješnog lansiranja transportne rakete Falcon Heavy i najnovijeg prototipa Block 5 zadovoljno zaključio još jedno poglavlje u povijesti kompanije te odlučio otvoriti novi, koncentrirajući se na njegov sljedeći korak - a to je let prema Marsu, izvještava Business Insider .

Nepotrebno je naglasiti da kompanija očigledno počinje sa preljevom sredstava u nove projekte koji će se razvijati na nekoliko lokacija u SAD-u sa konačnim ciljem kolonizacije Marsa, donošenja brzog satelitskog interneta u najudaljenije kutke Zemlje, kao i pojeftinjenje svemirskih putovanja raketama koje se mogu reciklirati. Uostalom, Musk je na nekoliko navrata naglasio kako je posljednja generacija njegovih letjelica najpouzdanija metoda transporta u svemir do danas .

Koliko god dobro zvučala novootvorena radna mjesta, valja voditi računa o tome kakva je radna atmosfera u SpaceX-u, čemu svjetoče brojni stažisti i bivši radnici u kompaniji. Svi, naime, naglašavaju kako ljudi zaposleni u SpaceX-u obožavaju svoj posao , daju sve što mogu dati, no u konačnici više vole raditi nego ići kući obiteljima. Velika opasnost, prema mnogima, je intenzitet posla i sirova količina onoga što se od zaposlenika traži. Drugim riječima, koliko god vi ambiciozni i radišni bili, u jednom trenu ćete ostati bez goriva, zadatci će se nastaviti gomilati i vi ćete pregorjeti.

Karizmatični vođa i vjera u budućnost

Neki zaposlenici, u drugu ruku, veličaju vodstvo Elona Muska tvrdeći da bi 's njim otišli do vrata pakla noseći bočicu ulja za sunčanje'. Kako god bilo, čini se da je pred SpaceX-om velika era razvoja koju predvode ljudi koji se slažu sa šaljivom izjavom koja ponosno stoji iznad svakog ponuđenog radnog mjesta: 'Premisa budućnosti u kojoj ljudi naseljavaju druge svijetove i putuju u svemir puno je zanimljivija od one u kojoj oni to ne rade'.

Moramo priznati da se s time slažemo.