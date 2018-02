SpaceX lansira teretnu raketu Falcon Heavy, Musk najavio spektakl

Ako pokusni let Falcon Heavyja prođe po planu, Elon Musk je uvjeren da konkurencija može slobodno staviti ključ u bravu

SpaceX danas planira lansirati teretnu raketu Falcon Heavy, letjelicu koja kao i ostatak svemirskih brodova poznatog vizionara, tehnologa Elona Muska, pored 27 moćnih motora koristi ponovno iskoristive raketne pojačivače, odnosno boostere. Oni letjelici pomažu da savlada nemilosrdno gravitacijsko polje naše rodne planete po puno manjoj cijeni nego ostatak raketa koje svoje skupe boostere ne mogu reciklirati i iskoristiti ponovno.

'Ako nam ovo pođe za rukom, za konkurenciju će to značiti Game Over' rekao je Musk tijekom službene presice u kojoj je najavio i prijenos uživo. Naime, šefu Tesle nije dovoljno da sam posvjedoči pokusnom letu koji bi moga revolucionarizirati transport u svemir, već ga želi podijeliti sa ostatkom svijeta, kao i ljutitim konkurentima. SpaceX Falcon Heavy svoj će testni let započeti u 19:30, a u svemir planira ponijeti automobil pod nadimkom 'Starman'.

Rizici i nagrade

Musk je vrlo svjestan da pored SpaceXa postoje i druge kompanije koje koriste sličnu tehnologiju. Jedna od njih je Blue Origin koja se nalazi u vlasništvu Amazonovog multimilijunaškog bossa Jeffa Bezosa. Bezos je čak neki dan na Twitteru Musku poželio sretni testni let, na što je Musk odgovorio kao, pa...Musk.