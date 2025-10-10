Sora blokirala korištenje likova zaštićenih autorskim pravima, korisnici bijesni

Eksperimentalna sloboda korisnika OpenAI-jeva alata za generiranje videa, Sora 2, trajala je tek tjedan dana. Tvrtka je isprva omogućila korištenje autorski zaštićenih likova i sadržaja bez posebnog dopuštenja, no nakon niza kritika odlučila je promijeniti pristup. Izvršni direktor Sam Altman objavio je da OpenAI prelazi na 'opt-in' model, kojim će vlasnici prava sami odlučivati žele li da njihovi likovi i djela budu korišteni u Sori, piše Gizmodo.

Promjena je uslijedila nakon što je platforma, koja funkcionira poput TikToka i služi za objavu Sora videa, bila preplavljena sadržajem koji je očito kršio autorska prava. Među primjerima su se našli i likovi iz popularnih franšiza, poput parodijskih verzija SpongeBoba, što je izazvalo reakcije iz industrije zabave. Motion Picture Association (MPA) javno je pozvala OpenAI da preuzme odgovornost za potencijalna kršenja.

Altman je u blog objavi naglasio da mnogi vlasnici prava navodno vide priliku u onome što naziva 'interaktivnom fan fikcijom', no žele preciznije definirati kako se njihovi likovi smiju koristiti. Istovremeno je priznao da će se u 'rubnim slučajevima' ipak moći dogoditi neželjene generacije te da će sustav zahtijevati daljnje dorade.

MPA nije u potpunosti zadovoljna tim rješenjem. Njezin direktor Charles Rivkin izjavio je da je 'odgovornost sprječavanja kršenja autorskih prava isključivo na OpenAI-ju, a ne na vlasnicima prava', podsjetivši da postojeći zakoni jasno štite autore i njihova djela.