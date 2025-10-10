Sora blokirala korištenje likova zaštićenih autorskim pravima, korisnici bijesni

OpenAI-jev alat za generiranje videa nalazi se u zanimljivom položaju - uslužiti fanove ili poštovati prava autora čiji se radovi koriste za izradu tona AI smeća
Eksperimentalna sloboda korisnika OpenAI-jeva alata za generiranje videa, Sora 2, trajala je tek tjedan dana. Tvrtka je isprva omogućila korištenje autorski zaštićenih likova i sadržaja bez posebnog dopuštenja, no nakon niza kritika odlučila je promijeniti pristup. Izvršni direktor Sam Altman objavio je da OpenAI prelazi na 'opt-in' model, kojim će vlasnici prava sami odlučivati žele li da njihovi likovi i djela budu korišteni u Sori, piše Gizmodo.
Promjena je uslijedila nakon što je platforma, koja funkcionira poput TikToka i služi za objavu Sora videa, bila preplavljena sadržajem koji je očito kršio autorska prava. Među primjerima su se našli i likovi iz popularnih franšiza, poput parodijskih verzija SpongeBoba, što je izazvalo reakcije iz industrije zabave. Motion Picture Association (MPA) javno je pozvala OpenAI da preuzme odgovornost za potencijalna kršenja.
Altman je u blog objavi naglasio da mnogi vlasnici prava navodno vide priliku u onome što naziva 'interaktivnom fan fikcijom', no žele preciznije definirati kako se njihovi likovi smiju koristiti. Istovremeno je priznao da će se u 'rubnim slučajevima' ipak moći dogoditi neželjene generacije te da će sustav zahtijevati daljnje dorade.
MPA nije u potpunosti zadovoljna tim rješenjem. Njezin direktor Charles Rivkin izjavio je da je 'odgovornost sprječavanja kršenja autorskih prava isključivo na OpenAI-ju, a ne na vlasnicima prava', podsjetivši da postojeći zakoni jasno štite autore i njihova djela.
Iako sada vlasnici sadržaja dobivaju veću kontrolu nad izlazima koje generira Sora, i dalje nije jasno jesu li imali ikakav utjecaj na ulazne podatke korištene pri treniranju modela. Istraživanje Washington Posta pokazalo je da je prethodna verzija Sore vjerojatno trenirana na velikoj količini zaštićenog materijala bez odobrenja autora. OpenAI nije potvrdio da je situacija drugačija s novim modelom, iako Sora 2 precizno reproducira poznate likove i scene, što sugerira da su korišteni stvarni primjeri.
Ovo nije prvi put da se umjetna inteligencija suočava s pravnim izazovima oko autorskih prava. Tvrtka Anthropic je ranije ove godine pristala platiti 1,5 milijardi dolara u nagodbi s autorima čija su djela piratizirana za treniranje modela. Iako je u tom slučaju sudac zaključio da se korištenje autorskog materijala u svrhu treniranja može smatrati dozvoljenom upotrebom (fair use), pravna praksa po tom pitanju još uvijek nije ujednačena.
S promjenom politike OpenAI pokušava smiriti tenzije s nositeljima prava, no time je izazvao nezadovoljstvo narodnih masa. Na društvenim mrežama poput Reddita i X-a (Twittera) pojavile su se brojne pritužbe korisnika koji su nezadovoljni ograničenjima. Mnogi su bijesni zato jer im je mogućnost stvaranja kratkih videa s poznatim likovima bila 'jedini razlog zbog kojeg je aplikacija bila zabavna'.