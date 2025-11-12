Snažna kanibal-oluja večeras će udariti Zemlju

Britanski geološki zavod (BGS) podigao je prognozu aktivnosti na najvišu razinu i upozorio da je oluja koja je već zahvatila Zemlju uzrokovala smetnje u komunikacijama i satelitskoj navigaciji. Prema njihovim podacima, druga geomagnetska 'kanibal' oluja, koja se doslovno napaja prvom, mogla bi stići do Ujedinjenog Kraljevstva tijekom poslijepodneva i biti jedna od najjačih u posljednjih dvadeset godina, piše Sky News.

Solarne oluje nastaju kada Sunce izbaci ogromne količine čestica i energije u svemir. Takvi izboji mogu ozbiljno poremetiti Zemljino magnetsko polje, upozorava NASA. Najnovija oluja već je stvorila najjače geoelektrično polje zabilježeno otkako BGS vodi evidenciju. Tijekom prošle noći zabilježeni su impresivni prizori polarne svjetlosti u nekim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva, a sličan se spektakl očekuje i večeras, ako to vremenski uvjeti dopuste.