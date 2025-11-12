Snažna kanibal-oluja večeras će udariti Zemlju

Zemlju bi večeras mogla pogoditi snažna solarna oluja koja bi, osim spektakularnog prizora polarne svjetlosti (Aurore Borealis) u dijelovima Europe, mogla izazvati i ozbiljne poremećaje u GPS sustavima, komunikacijama te elektroenergetskim mrežama
Britanski geološki zavod (BGS) podigao je prognozu aktivnosti na najvišu razinu i upozorio da je oluja koja je već zahvatila Zemlju uzrokovala smetnje u komunikacijama i satelitskoj navigaciji. Prema njihovim podacima, druga geomagnetska 'kanibal' oluja, koja se doslovno napaja prvom, mogla bi stići do Ujedinjenog Kraljevstva tijekom poslijepodneva i biti jedna od najjačih u posljednjih dvadeset godina, piše Sky News.
Solarne oluje nastaju kada Sunce izbaci ogromne količine čestica i energije u svemir. Takvi izboji mogu ozbiljno poremetiti Zemljino magnetsko polje, upozorava NASA. Najnovija oluja već je stvorila najjače geoelektrično polje zabilježeno otkako BGS vodi evidenciju. Tijekom prošle noći zabilježeni su impresivni prizori polarne svjetlosti u nekim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva, a sličan se spektakl očekuje i večeras, ako to vremenski uvjeti dopuste.
Boje aurore nastaju kada nabijene čestice sa Sunca udaraju u atome i molekule u gornjim slojevima Zemljine atmosfere. Takve oluje mogu do našeg planeta stići za samo 17 sati, iako im ponekad treba i znatno više vremena. Prema BGS-u, trenutačna oluja mogla bi dosegnuti najvišu jačinu, razinu G5, što znači mogućnost prekida struje, dugotrajnijih smetnji s GPS-om te problema s orijentacijom svemirskih letjelica.
Iz NASA-e poručuju kako solarne oluje ne predstavljaju izravnu prijetnju ljudima jer nas štite Zemljina atmosfera i magnetsko polje.