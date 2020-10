Slučajno ste obrisali važnu poruku u Gmailu? Pokazat ćemo vam kako je možete pokušati vratiti

Postoji nekoliko načina kako možete ponovno vratiti nehotice izgubljeni e-mail u Googleovom servisu za webmail

Vjerojatno nam se svima to dogodilo. Trenutak nepažnje i važna e-pošta u Gmailu je završila kao obrisana. Ako se nađete u takvoj situaciji, ne očajavajte. Postoji nekoliko načina kako možete ponovno vratiti izgubljeni e-mail.

U vašem korisničkom računu pri Gmailu kliknite sličicu zupčanika i odaberite See all settings. Kliknite karticu Tab na idućem zaslonu.

Kako bi to bilo moguće vaš se administrator za Workspace mora ulogirati u svoj korisnički račun i na upravljačkoj ploči za administratore obaviti ovaj postupak:

Otvorite panel za Google Workspace i ulogirajte se u korisnički račun s administratorskim ovlastima.

Kliknite Users za pregled svih korisnika Workspacea.

Pronađite korisnika čiju e-poštu želite vratiti.

Kliknite More.

Odaberite Restore data.

Odaberite raspon podataka (mora pasti u zadnjih 25 dana).

Iz padajućeg izbornika Application odaberite Gmail i kliknite Restore.

Za dovršenje postupka ponekad je potrebno i nekoliko dana.

Upogonite klijent za e-poštu

Ako koristite Microsoftov Outlook ili neki drugi klijent za čitanje pošte koju primate Gmailom, moguće je kako je taj klijent pohranio nekamo obrisanu e-poštu.

Kako je to moguće, pitate se? Pa, ako se klijent nije sinkronizirao s Gmailom nakon brisanja ta bi e-pošta mogla biti još negdje na njegovim web poslužiteljima. U tom je slučaju dovoljno otvoriti klijenta, potražiti e-poštu i kopirati ju na sigurno.

Ali, ako ste obavili sinkronizaciju nestat će i poruka. Zato za svaki slučaj odspojite računalo s interneta kako ne bi obavilo sinkronizaciju prije no što provjerite drži li još vašu poštu, piše Make Use Of.