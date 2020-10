Zakrčeno je? Ovako ćete počistiti računalo s operativnim sustavom Windows 10

Temeljito čišćenje računala s Microsoftovim operativnim sustavom može poboljšati njegov rad i produljiti mu životni vijek. Pogledajte kako to možete učiniti

Prvi korak je ujedno i najočitiji: uklonite sav softver koji više ne koristite. Kliknite Start pa redom Settings, Apps i Apps and features. Skrolajte po popisu i kliknite Uninstall uz sve što ne trebate.

Obavite antivirusnu provjeru

Moguće je kako su za sporiji rad vašeg računala odgovorini virusi. Stoga je idući korak čišćenje te vrste nametnika. Kako ćete to učiniti ovisit će od aplikacije do aplikacije za borbu protiv virusa, ali trebate potražiti opciju koja se zove Full Scan, Deep Scan ili nešto tome slično. Vjerojatno će potrajati, no zato će biti temeljita.

Također, isprobajte Malwarebytes, alat koji traži ne samo viruse već i druge oblike zlonamjernog softvera.

Počistite računalni disk

Windows 10 ima ugrađen alat Disk Cleanup pomoću kojeg možete ukloniti suvišne datoteke. Kako bi ga pokrenuli utipkajte naziv alata u izbornik Start ili otvorite Control Panel, Administrative Tools pa Disk Clean-up.

Prije no što pokrenete skeniranje kliknite Clean up system files kako bi dobili temeljitije čišćenje u kojem će alat potražiti i ukloniti stare nadogradnje za Windows i slične datoteke.

Općenito govoreći, možete obrisati sve što ovaj alat pronađe. Označite kućicu uz svaku vrstu rezultata i kliknite OK. Imajte na umu kako, odaberete li opciju Previous Windows installation(s), nećete moći vratiti sustav na neko od prethodnih izdanja.

Defragmentirajte disk

Windows 10 defragmentaciju diska obavlja svaki put kad procijeni kako je to potrebno, ali to možete obaviti i ručno. Alat Defragment and Optimize Drives pronaći ćete ako utipkate njegov naziv u izbornik Start ili otvorite Control Panel pa Administrative Tools.

Označite svoj glavni disk i kliknite Optimize u donjem desnom kutu.

Pobrišite stare drivere

Windows 10 zadržava stare drivere za slučaj da novi ne funkcioniraju kako bi trebalo. Ali, to znači kako imate hrpu softvera koji vam nije potreban, moguće i za uređaje koje ne koristite već godinama. Drivere možete ukloniti drivere putem komandnog prompta i uz korištenje varijabli okruženja.

Osvježite popis programa koji se pokreću pri uključivanju računala

Moguće je također kako je vaše računalo sporo zbog velikog broja programa koje pokreće nakon što ga uključite. Pritisnite zajedno tipka Ctrl, Alt i Delete pa odaberite Task Manager.