Ne znate što biste gledali na Netflixu? Isprobajte ove trikove

Netflix ima velik broj izvrsnih serija i filmova, no pitanje je koje se isplate pogledati. Pobrojali smo nekoliko vrlo učinkovitih metoda, uključujući alate dostupne u sklopu same usluge

Većina korisnika upoznato je sa osnovnim preporukama poput 'Popular on Netflix', 'Trendign Now' i 'Because You Watched...', no Netflix nudi vrlo zanimljivu listu koja se zove 'More Like This'. Nakon što odete na stranicu emisije koja vam se sviđa, birajte 'More Info' i skrolaje na dno za listu emisija i filmova sličnog žanra ili tematike. Postotak koji ćete vidjeti pored svake emisije daje naznaku o tome koliko bi vam se emisija mogla svidjeti. Algoritam koji slaže listu također uzima u obzir vaše lajkove, objašnjava MakeUseOf.

Uglavnom, sve što je blizu sto posto je vrijedno vaše pažnje, dok bi vas ostale stvari možda mogle razočarati. Također, ako već niste, koristite traku za pretrage. Pomoću nje možete pretražiti određene naslove, kao i dobiti listu emisija koje su njoj slične. Možete tražiti glumce, redatelje, scenariste ili preference.

No, tu su još neki korisni trikovi...