Uspjeh znanstvenika: Nova metoda pomoću AI-a uspješno procjenjuje rizik od raka dojke

Istraživači godinama pokušavaju pronaći različite načine s pomoću kojih bi mogli procijeniti rizik od oboljenja od raka dojke prije nego dođe do razvoj bolesti. I čini se da su uspjeli

Do sad su korišteni različiti genetski testovi i rani probir kod osoba koje imaju genetsku predispoziciju, no sada su istraživači sa Sveučilišta u Kaliforniji, Berkley i tvrtke City of Hope pronašli novi način koji procjenjuje rizik na staničnoj razini. Trenutačno ne postoji negenetski test koji može identificirati žene s većim rizikom od raka dojke. Oko šest posto žena koje obole od raka dojke nose poznate genetske mutacije. Za žene izvan ove skupine, rizik se procjenjuje neizravno na temelju populacijskih modela ili mjerenja gustoće dojki mamografijom. Ovi pristupi mogu i precijeniti i podcijeniti individualni rizik od raka dojke kod žena, što dovodi do prekomjernog probira, nedovoljnog probira, nepotrebne brige ili propuštenih znakova upozorenja.

U studiji objavljenoj u časopisu Lancet eBioMedicine, istaknuli su kako više od 90 posto žena nema poznatu genetsku predispoziciju za rak dojke ili obiteljsku anamnezu raka dojke, pa bi ovaj inovativni pristup mogao popuniti kritičnu prazninu u procjeni rizika i spasiti brojne živote. Radi se o novoj mikrofluidnoj platformi MechanoAge, prvoj takve vrste, koja stišće pojedinačne epitelne stanice dojke i mjeri kako se one deformiraju, oporavljaju i ponašaju pod stresom. Stanice dojke, ističu znanstvenici, imaju 'mehaničku starost' odvojenu od kronološke dobi osobe, što se pokazuje načinom na koji stanice fizički reagiraju na stres. Dok inženjeri proučavaju starenje materijala poput metala, betona i polimera, ovo je prvi put da je mehanička starost kvantificirana u biološkim stanicama. 'Za žene s poznatim genetskim faktorom rizika za rak dojke postoje stvari koje mogu učiniti, poput pridržavanja protokola probira za veći rizik. Svi ostali se pitaju: 'Jesam li u visokom riziku?'' rekao je dr. Mark LaBarge, profesor na Odjelu za populacijske znanosti u City of Hopeu. 'Prevođenjem fizičkih promjena u stanicama u kvantificirane podatke, ovaj alat ženama daje nešto opipljivo o čemu mogu razgovarati sa svojim liječnicima - ne samo procjene rizika, već dokaze dobivene izravno iz njihovih stanica.'