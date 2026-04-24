Zagreb domaćin dvojici aktualnih Nobelovaca na ZŠEM-u

Veliki trenutak za hrvatsku znanost i obrazovanje
Jedan od najvažnijih znanstvenih događaja u regiji održat će se u Zagrebu. U ponedjeljak, 6. srpnja Hrvatska postaje epicentar svjetske znanosti, tehnologije i ekonomije. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa održat će se inauguralni EUonAIR AI Summit, ekskluzivni međunarodni skup koji okuplja vodeće svjetske umove kako bi raspravljali o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo.
Ovaj summit već sada ulazi u povijest jer će, po prvi put u Hrvatskoj, na istom događaju, sudjelovati dva aktualna Nobelova laureata - John Martinis i Joel Mokyr, čime Zagreb i hrvatska akademska zajednica dobivaju iznimno priznanje na globalnoj razini. Riječ je o događaju koji povezuje poslovni sektor, akademsku zajednicu i donositelje odluka s ciljem razumijevanja transformativne uloge umjetne inteligencije. Dolaze dva Nobelovca koja mijenjaju svijet, održat će predavanja koja će zasigurno biti dio pogleda u budućnost.
Joel Mokyr, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomske znanosti 2025. godine, jedan je od vodećih svjetskih ekonomskih povjesničara i teoretičara tehnološkog razvoja. Profesor je ekonomije i povijesti na Northwestern Universityju te nositelj prestižne titule Robert H. Strotz profesora umjetnosti i znanosti, a djeluje i kao senior profesor na Sveučilištu u Tel Avivu. Specijalizirao se za ekonomsku povijest, tehnološke promjene i demografske procese, a njegovi radovi značajno su oblikovali razumijevanje dugoročnog gospodarskog rasta. Autor je brojnih utjecajnih knjiga.
John Martinis, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2025. godine, jedan je od najutjecajnijih fizičara današnjice i ključna figura u razvoju kvantnog računarstva. Njegov znanstveni rad obilježen je revolucionarnim doprinosima u području supravodljivih kvantnih sustava, posebno u razvoju visokopreciznih kvantnih bitova i arhitektura potrebnih za izgradnju skalabilnih kvantnih računala. Široj javnosti poznat je kao bivši voditelj Googleova tima za kvantni hardver, gdje je 2019. godine ostvaren povijesni proboj, takozvana kvantna nadmoć, prvi slučaj u kojem je kvantno računalo nadmašilo najmoćnija klasična računala u specifičnom zadatku.
„Dolazak dvojice aktualnih Nobelovih laureata u Zagreb predstavlja povijesni trenutak ne samo za našu instituciju, već i za cijelu Hrvatsku. Ovo je snažna potvrda da ZŠEM i Zagreb postaju relevantna točka na globalnoj karti znanja i inovacija!” – ističe dekan dr.sc. Mato Njavro, te dodaje: ”Ovo je jedinstvena prilika za cijelu zajednicu da iz prve ruke čuju i razgovaraju s ljudima koji oblikuju budućnost tehnologije i ekonomije. Upravo takvi susreti inspiriraju nove generacije lidera i inovatora.“
Ključne teme EUonAIR AI Summita donose rasprave o najvažnijim pitanjima današnjice, uključujući utjecaj umjetne inteligencije na poslovanje i organizacije, kvantno računarstvo i tehnološke iskorake budućnosti, inovacije i njihov utjecaj na globalni gospodarski razvoj, odgovornu i društveno usmjerenu primjenu umjetne inteligencije te pozicioniranje Europe u globalnoj AI utrci. Program uključuje i panel o budućnosti umjetne inteligencije u poslovanju uz sudjelovanje vodećih stručnjaka iz industrije i javnih politika.
Zagrebačka škola ekonomije i managementa jedina je hrvatska institucija uključena u EUonAIR, europsku sveučilišnu alijansu posvećenu razvoju odgovorne umjetne inteligencije u obrazovanju, istraživanju i inovacijama. Ova inicijativa okuplja vodeća europska sveučilišta s ciljem razvoja tehnologije koja služi društvu, jača gospodarstvo i doprinosi održivom razvoju Europe.
Dolazak dvojice Nobelovaca i organizacija ovakvog summita snažan su signal da Hrvatska ima potencijal postati važan regionalni centar za rasprave o umjetnoj inteligenciji, tehnologiji i ekonomiji. EUonAIR AI Summit nije samo jednodnevni događaj, već početak dugoročnog pozicioniranja Zagreba kao mjesta susreta vrhunske znanosti, inovacija i poslovne izvrsnosti.