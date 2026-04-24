Zagreb domaćin dvojici aktualnih Nobelovaca na ZŠEM-u

Veliki trenutak za hrvatsku znanost i obrazovanje

Jedan od najvažnijih znanstvenih događaja u regiji održat će se u Zagrebu. U ponedjeljak, 6. srpnja Hrvatska postaje epicentar svjetske znanosti, tehnologije i ekonomije. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa održat će se inauguralni EUonAIR AI Summit, ekskluzivni međunarodni skup koji okuplja vodeće svjetske umove kako bi raspravljali o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo. Ovaj summit već sada ulazi u povijest jer će, po prvi put u Hrvatskoj, na istom događaju, sudjelovati dva aktualna Nobelova laureata - John Martinis i Joel Mokyr, čime Zagreb i hrvatska akademska zajednica dobivaju iznimno priznanje na globalnoj razini. Riječ je o događaju koji povezuje poslovni sektor, akademsku zajednicu i donositelje odluka s ciljem razumijevanja transformativne uloge umjetne inteligencije. Dolaze dva Nobelovca koja mijenjaju svijet, održat će predavanja koja će zasigurno biti dio pogleda u budućnost.

Joel Mokyr, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomske znanosti 2025. godine, jedan je od vodećih svjetskih ekonomskih povjesničara i teoretičara tehnološkog razvoja. Profesor je ekonomije i povijesti na Northwestern Universityju te nositelj prestižne titule Robert H. Strotz profesora umjetnosti i znanosti, a djeluje i kao senior profesor na Sveučilištu u Tel Avivu. Specijalizirao se za ekonomsku povijest, tehnološke promjene i demografske procese, a njegovi radovi značajno su oblikovali razumijevanje dugoročnog gospodarskog rasta. Autor je brojnih utjecajnih knjiga.

John Martinis, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2025. godine, jedan je od najutjecajnijih fizičara današnjice i ključna figura u razvoju kvantnog računarstva. Njegov znanstveni rad obilježen je revolucionarnim doprinosima u području supravodljivih kvantnih sustava, posebno u razvoju visokopreciznih kvantnih bitova i arhitektura potrebnih za izgradnju skalabilnih kvantnih računala. Široj javnosti poznat je kao bivši voditelj Googleova tima za kvantni hardver, gdje je 2019. godine ostvaren povijesni proboj, takozvana kvantna nadmoć, prvi slučaj u kojem je kvantno računalo nadmašilo najmoćnija klasična računala u specifičnom zadatku.