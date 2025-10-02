Amazon predstavio brojne novitete: Stižu novi Kindle, Ring, Fire TV...

Centralni fokus ovogodišnje linije proizvoda za pametni dom fokusiran je na primjenu umjetne inteligencije

Gotovo dva desetljeća nakon što je Kindle promijenio način na koji čitamo knjige, Amazon ga je odlučio 'unaprijediti' umjetnom inteligencijom. Na događaju u New Yorku predstavljen je novi Kindle Scribe, i to u dvije verzije. Standardna crno-bijela i Colorsoft s ekranom u boji. Osim što je tanji i lakši od prethodnih modela, novi Kindle donosi i veću, jedanaest inča veliku E Ink površinu koja omogućuje čitanje i pisanje bez odsjaja.

Najznačajnija promjena je integracija generativne umjetne inteligencije. Korisnici mogu zatražiti sažetak knjige, podsjetnik o radnji ili informacije o likovima, dok ugrađena pametna bilježnica olakšava vođenje vlastitih zapisa. Amazon je omogućio i povezivanje s Google Driveom i OneDriveom, čime Kindle postaje svestraniji alat za rad i učenje. U Sjedinjenim Državama novi Scribe bit će dostupan krajem godine po cijeni od 499,99 dolara, dok će Colorsoft verzija koštati 629,99 dolara. Tvrtka zasad nije najavila kada će uređaji biti dostupni u Europi. Ring donosi sigurnost i pomoć vlasnicima kućnih ljubimaca Najnovija generacija Ring zvona i kamera dolazi s jačim senzorima i rezolucijom do 4K, a novost im je i opcija prepoznavanja lica 'Familiar Faces', koja omogućuje registraciju članova obitelji i prijatelja. Uređaji sada mogu, uz pomoć Alexa+, komunicirati s dostavljačima i davati im upute za preuzimanje ili ostavljanje paketa.



Posebna pažnja posvećena je vlasnicima kućnih ljubimaca kroz novu funkciju 'Search Party'. Ako netko prijavi nestanak psa putem Ring aplikacije, susjedima s kompatibilnim kamerama stiže obavijest te, uz njihov pristanak, sustav automatski traži životinju na temelju snimki. Ova funkcionalnost kreće u studenome, a kasnije će biti proširena i na druge kućne ljubimce, prenosi Euronews.