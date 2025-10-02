Infobip proširio partnerstvo s britanskim telekom gigantom

Infobip svojim korisnicima omogućuje usluge slanja poruka preko RCS-a, WhatsAppa i SMS-a, dok BT nudi međunarodne besplatne brojeve i usluge ulaznih poziva u okviru paketa International Contact Global (ICG).

Partnerstvo se nadovezuje na suradnju u Ujedinjenom Kraljevstvu , najavljenu 2022. godine te spaja BT- ove globalne glasovne kapacitete i kapacitete za ulazne kontakte s Infobipovom vodećom platformom za cloud komunikacije, kaže se u priopćenju.

Proširenjem partnerstva, BT i Infobip omogućuju kompanijama da objedine svoje kontakt-centre u jedinstvenu virtualnu mrežu, otvarajući kompletan set integriranih glasovnih i SMS usluga. Osim poticanja angažmana kupaca putem digitalnih poruka, organizacije mogu koristiti telefonske brojeve u više od 130 zemalja i upravljati ulaznim pozivima u više od 180 zemalja.

U priopćenju se prenosi izjava direktora prodaje u BT International-u Colma Sunderlanda koji je kazao kako organizacije širom svijeta žele unaprijediti svoje komunikacijske i 'engagement' sustave, tražeći pametne i interaktivne usluge koje bi najbolje služile njihovim kupcima.

"Vodeće glasovne komunikacijske sposobnosti BT Internationala, u kombinaciji s Infobipovom platformom, pružit će sveobuhvatan set usluga za unapređenje inteligentnog korisničkog iskustva naših klijenata“, izjavio je Sunderland.

Glavni komercijalni direktor za telekomunikacije u Infobipu Matija Ražem je istaknuo kako je BT gigant u telekom sektoru i prirodan partner za Infobip.

"Proširenje partnerstva, potpomognuto umjetnom inteligencijom i dizajnirano za skalabilnost, stvorit će vodeću platformu za objedinjene komunikacije na tržištu, pomažući kompanijama u postizanju veće učinkovitosti i širenju globalnog dosega“, izjavio je Ražem.