Rusi bi napokon mogli zatvoriti modul zbog kojeg Međunarodna svemirska postaja gubi zrak

Američka svemirska agencija NASA i njezin ruski pandan, Roscosmos, raspravljali su o tome kako popraviti curenje zraka, ali čini se kako ništa ne funkcionira.

Nakon što je rizičan plan natjerao astronaute ISS-a da potraže utočište u prostoru za hitne slučajeve, ruska svemirska agencija bi konačno mogla priznati poraz.

Roscosmos je prvi put izvijestio o curenju na ISS-u u rujnu 2019. godine, povezujući ga s predvorjem (zvanim PrK) koji povezuje priključak za pristajanje s ruskim modulom Zvezda.

Ruski kozmonauti nekoliko su puta pokušali začepiti curenje, ali zrak i dalje sve više izlazi iz svemirske postaje.

Situacija je eskalirala 5. lipnja kada je NASA naredila svojim pet članova posade neka se sklone na sigurno dok se Rusija pripremala za pokušaj riskantnog popravka: odsijecanja nosača pilom.

Roscosmos je kasnije odgodio operaciju, omogućivši astronautima siguran povratak na ISS. Od tada rasprave između NASA-e i Roscosmosa sugeriraju kako je Rusija odlučila u potpunosti razgraditi modul PrK.

Spor oko popravka

Stalno curenje zraka predstavlja veliki sigurnosni rizik za strukturu svemirske postaje i sigurnost astronauta u njoj. Tijekom godina, brzina istjecanja zraka udvostručila se s oko pola kilograma na malo više od kilograma dnevno, prema izvješću objavljenom 2024.

To je navelo NASA-u na podizanje curenja na najvišu razinu rizika. U to je vrijeme objavljeno kako se NASA i Roscosmos nisu mogli složiti oko uzroka curenja ili načina kako popraviti kvar.

U lipnju 2025. stvari su počele izgledati obećavajuće nakon što je NASA izmjerila novi signal tlaka (promjena protoka zraka ili tlaka u kabini koju su registrirali senzori) u ruskom modulu, što je uzeto kao znak kako su prethodni pokušaji popravka curenja zraka bili uspješni.

Ruski kozmonauti su 1. svibnja iskrcavali su teret iz svemirske letjelice Progress 95 kada su primijetili spori pad tlaka u modulu Zvezda. To je značilo kako zrak i dalje izlazi iz svemirske postaje.

Uoči posljednjeg pokušaja popravka curenja, ruski dužnosnici obavijestili su NASA-u o svom planu korištenja pile za bolji pristup pukotini iz koje curi zrak u prijenosnom tunelu modula Zvezda.