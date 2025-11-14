Nakon otkazivanja zbog oluje, uspješno lansirani NASA-ini sateliti za Mars

Divovska raketa New Glenn tvrtke Blue Origin, milijardera Jeffa Bezosa, lansirana je u četvrtak s Floride u svoju debitantsku komercijalnu misiju, poslavši dva NASA-ina satelita prema Marsu i prvi put uspješno prizemljivši višekratni prvi stupanj rakete.

Prvi let snažne dvostupanjske rakete od njenog testnog lansiranja u siječnju i uspješno slijetanje prvog stupnja na more predstavljaju ključne prekretnice za Blue Origin u njegovom nastojanju da se ravnopravnije natječe s Elon Muskovim SpaceX-om, vodećom svjetskom tvrtkom za lansiranje raketa. Web prijenos uživo tvrtke Blue Origin prikazao je raketu kako se uzdiže s lansirnog tornja kroz vedro popodnevno nebo u grmljavini plamena i oblacima pare. Lansiranje je uslijedilo nakon nekoliko dana odgode zbog oblačnog neba i geomagnetske oluje. Oko 10 minuta nakon lansiranja, 17 katova visoka raketa prvog stupnja New Glenn izvršila je povratno slijetanje na morsku platformu, nazvanu Jacklyn u čast Bezosove majke, koja je plutala Atlantikom, postižući za Blue Origin važan podvig u ponovnoj upotrebi koji je SpaceX započeo.

'Potpuni uspjeh misije' Prvi pokušaj takvog slijetanja u siječnju nije uspio. Lansiranjem u četvrtak, NASA-ina dvostruka letjelica EscaPADE postala je prvi znanstveni teret koji je Blue Origin isporučio u svemir za NASA-u ili bilo kojeg drugog klijenta. „Danas smo postigli potpuni uspjeh misije i jako sam ponosan na tim“, rekao je Dave Limp, izvršni direktor Blue Origina. Musk je priznao postignuće Blue Origina, objavivši na svojoj društvenoj platformi X: „Čestitamo @JeffBezos i timu @BlueOrigin!“ U kontrolnom centru misije Blue Origin's Rocket Park u Cape Canaveralu prolomili su se uzvici oduševljenja dok je video prikazivao slijetanje prvog stupnja rakete, nazvanog "Never Tell Me the Odds", aludirajući na rečenicu koju je izgovorio junak "Ratova zvijezda" Han Solo u filmu "Imperij uzvraća udarac".

22 mjeseca do Marsa Oko 20 minuta kasnije, kontrola misije potvrdila je da je gornji stupanj New Glenna ispunio svoju primarnu misiju - slanje svemirske letjelice EscaPADE u svemir kako bi se upustila u 22-mjesečno putovanje na Mars. Dvostruke svemirske letjelice, nazvane Blue i Gold, trebale bi stići na Mars 2027. godine i ući u sinkronizirane eliptične orbite za 11-mjesečno proučavanje svemirskog vremenskog okruženja planeta. Instrumenti na satelitima analizirat će kako solarni vjetrovi - fluktuirajući tok visokoenergetskih nabijenih čestica sa Sunca - međusobno djeluju s relativno slabim Marsovim magnetskim poljem i kako je ta interakcija doprinijela iscrpljivanju tanke Marsove atmosfere. Nalazi će pomoći objasniti zašto je Mars, nekada topliji i vlažniji, postao pustinjski planet i kako sunčevo zračenje utječe na površinu Crvenog planeta. EscaPADE, skraćenica za Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, izvorno je trebao biti lansiran u listopadu 2024., ali je misija odgođena zbog zastoja u razvoju rakete New Glenn.