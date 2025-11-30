Vučić o američkim sankcijama: 'Ubijte me, ja ne razumijem njihovu logiku'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne razumije logiku SAD-a u vezi sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) te je dodao da ne vjeruje da će promijeniti odluku i odobriti licencu, ali je ponovio da “ljudi nemaju razloga za paniku”

'Ubijte me, ja ne razumijem njihovu logiku. Bezbroj razgovora sam obavio s njima. Ja pitam zbog čega nam ne daju licencu, rafinerija (u Pančevu) prestaje raditi u utorak. Vrijednost kompanije će onda pasti. Kažem da ćemo poštovati sankcije i da će se to dogoditi što hoće za pet dana', rekao je Vučić za TV Informer, a prenosi N1 Srbija. Prema njegovim riječima, Amerikanci su protiv NIS-a uveli sankcije kako bi se isključilo rusko upravljanje, a potom i rusko vlasništvo. 'Naravno, to nije utemeljeno na međunarodnom pravu. Mi smo mala zemlja i ne možemo funkcionirati bez nafte. Imamo jedan jedini naftovod koji su Hrvati zatvorili čim su sankcije stupile na snagu', naveo je Vučić, koji je više puta ponovio da mu nije najjasnije što to Amerikanci sada rade.

Prema njegovim riječima, trudio se razumjeti američku odluku, ali je ne može razumjeti, jer 'logike u ovakvom odnosu prema Srbiji, u ovom trenutku, posebno nakon naših jamstava, apsolutno nema'. 'Mi nismo dobili jasnu strukturu vlasništva između kupca... Ja kažem: ‘Ček, ček… to je nešto što vas ne treba zanimati.’ Vas treba zanimati želite li vidjeti promjenu vlasništva jer ste dobili jamstva od Republike Srbije. Što je to što vam još nije jasno?', naveo je Vučić, dodajući da je to jedino objašnjenje koje dobiva od SAD-a. "Nismo ni komunisti ni fašisti da otimamo" Po njegovu mišljenju, američki predsjednik Donald Trump nije upoznat s detaljima razgovora. 'Kažu nam imali ste devet mjeseci. Pa nismo imali ni dana, mi nismo vlasnik kompanije. Nismo ni komunisti ni fašisti da otimamo. Očigledno je da i kod Amerikanaca vlada nervoza zbog Ukrajine, nisu sigurni hoće li se tamo nešto riješiti. I onda ćemo biti krivi i jednima i drugima', rekao je Vučić, dodajući da ne zna postoji li drugi ili drugačiji put te da ovako “ostaje teška borba”. Vučić je kazao i da sutra ima važan sastanak na kojem će rješavati sve probleme, a računa 'kao da se Amerikanci o ovome neće oglašavati'.

