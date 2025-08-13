Robotski pas u Meksiku trči, šeće, razgovara, ali i podiže svijest o pravima životinja

Waldog je otprilike velik kao bigl, a započinje razgovore s djecom i odraslima o pravima životinja. 'Bok, ja sam Waldog i ovdje sam kako bih dao glas onima koji ga nemaju: životinjama koje žive na ulicama', rekao je jednoj skupini nasmijanih građana u siromašnoj četvrti Santa Catarina 8. kolovoza.

Waldog im je objasnio da je njegov zadatak 'podići svijest' o postupanju sa životinjama. Savezni senator Waldo Fernandez iz Monterreyja je za Reuters rekao da je svojim novcem platio 4084 dolara za Waldoga i nazvao ga po sebi. Waldogu treba pratnja odrasle osobe, a njime se upravlja na daljinu.

Fernandez, koji za sebe tvrdi da je aktivist za zaštitu životinja, rekao je da je cilj da Waldog potakne dobrotu i odgovorno ponašanje prema životinjama, ali i prema ljudima.

No, Waldog će imati i praktičnu svrhu, najavio je Fernandez u objavi na društvenoj mreži Instagram, pojasnivši da će robotski pas bilježiti smeće na ulicama, rupe na cesti te registrirati ulične pse. Fernandez je kazao da Waldog zasad ima krcat raspored: posjetit će škole, trgove i četvrti diljem Monterreyja, a pritom će i pozirati za fotografije s prolaznicima.