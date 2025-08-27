DUGOGODIŠNJI MISTERIJ

Riješen misterij signala 'Wow!'? Znanstvenici tvrde da su bliže odgovoru nego ikad prije

L. Š.

27.08.2025 u 08:00

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Opservatorij Vera C. Rubin NSF-DOE
Bionic
Reading

Prije gotovo 50 godina astronomi su u potrazi za izvanzemaljskom inteligencijom zabilježili snažan radijski signal iz dubokog svemira, a on je ostao jedan od najzagonetnijih fenomena u povijesti radioastronomije. Dandanas nije jasno odakle je došao niti što ga je uzrokovalo

Riječ je o čuvenom signalu 'Wow!', nazvanom po bilješci začuđenog astronoma Jerryja R. Ehmana, a koji ga je otkrio 15. kolovoza 1977. godine.

Skoro pola stoljeća kasnije znanstvenici koji sudjeluju u projektu Arecibo Wow! (AWOW) u Portoriku ponovno su ga analizirali koristeći dosad neobjavljene podatke. Rezultati, trenutačno dostupni na platformi arXiv, a uskoro će biti predani časopisu The Astrophysical Journal, donose najprecizniju procjenu signala 'Wow!' dosad.

vezane vijesti

Tim koji vodi Abel Méndez, direktor Laboratorija za planetarnu naseljivost Sveučilišta u Portoriku, još je prošle godine objavio da bi on mogao potjecati od naglog bljeska hladnog oblaka vodika, izazvanog prolaznim izvorom radijacije poput magnetara, neutronskih zvijezda s iznimno snažnim magnetskim poljima.

Nova studija potvrdila je tu pretpostavku detaljnom analizom arhivskih SETI-jevih podataka. Koristeći moderne alate, znanstvenici su uspjeli preciznije izračunati lokaciju, jačinu i frekvenciju signala.

Signal Wow!
Signal Wow! Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Big Ear Radio Observatory

Procijenjena jačina bila je čak četiri puta veća od ranijih izračuna, no najveće iznenađenje bila je frekvencija: 1420,726 MHz, viša od očekivane. Takav rezultat sugerira da je izvor signala bio unutar naše galaksije i da se kretao brže nego što se ranije pretpostavljalo.

Ti podaci daju dodatnu težinu hipotezi o njegovu prirodnom astrofizičkom podrijetlu, a ne o radiointerferenciji sa Zemlje. Ipak, misterij nije u potpunosti razjašnjen.

'Iznenađeni smo i uvjereni da smo bliže rješenju nego ikada prije', izjavio je Méndez za Gizmodo. Najavio je da će njegov tim u sljedeće dvije godine nastaviti objavljivati rezultate analize arhivskih podataka SETI-ja, u nadi da će napokon rasvijetliti slučaj koji već desetljećima zaokuplja znanstvenike i javnost.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TRAGEDIJA U SAD-u

TRAGEDIJA U SAD-u

ChatGPT pod povećalom: Roditelji tuže OpenAI zbog smrti sina
RUJANSKI EVENT

RUJANSKI EVENT

Apple objavio službeni datum predstavljanja novog iPhonea
60 NAPETIH MINUTA

60 NAPETIH MINUTA

SpaceX uspješno lansirao svoju najveću i najsnažniju raketu Starship, ali - bilo je dramatično

najpopularnije

Još vijesti