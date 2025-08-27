Riješen misterij signala 'Wow!'? Znanstvenici tvrde da su bliže odgovoru nego ikad prije

Prije gotovo 50 godina astronomi su u potrazi za izvanzemaljskom inteligencijom zabilježili snažan radijski signal iz dubokog svemira, a on je ostao jedan od najzagonetnijih fenomena u povijesti radioastronomije. Dandanas nije jasno odakle je došao niti što ga je uzrokovalo

Riječ je o čuvenom signalu 'Wow!', nazvanom po bilješci začuđenog astronoma Jerryja R. Ehmana, a koji ga je otkrio 15. kolovoza 1977. godine. Skoro pola stoljeća kasnije znanstvenici koji sudjeluju u projektu Arecibo Wow! (AWOW) u Portoriku ponovno su ga analizirali koristeći dosad neobjavljene podatke. Rezultati, trenutačno dostupni na platformi arXiv, a uskoro će biti predani časopisu The Astrophysical Journal, donose najprecizniju procjenu signala 'Wow!' dosad.

Tim koji vodi Abel Méndez, direktor Laboratorija za planetarnu naseljivost Sveučilišta u Portoriku, još je prošle godine objavio da bi on mogao potjecati od naglog bljeska hladnog oblaka vodika, izazvanog prolaznim izvorom radijacije poput magnetara, neutronskih zvijezda s iznimno snažnim magnetskim poljima. Nova studija potvrdila je tu pretpostavku detaljnom analizom arhivskih SETI-jevih podataka. Koristeći moderne alate, znanstvenici su uspjeli preciznije izračunati lokaciju, jačinu i frekvenciju signala.