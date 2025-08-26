Procurili planovi: Apple priprema veliki redizajn iPhonea?

Kompanija će tijekom iduće tri godine predstavini nekolicinu redizajniranih uređaja, počevši s telefonom koji će zamijeniti iPhone 17 Plus

iPhone se od modela iPhone 12 nije previše vizualno mijenjao, no prema najnovijim izvješćima, to bi se uskoro moglo promijeniti. Prema riječima Marka Gurmana iz Bloomberga, Apple će tijekom iduće tri godine napraviti nekoliko ključnih promjena u dizajnu svojih mobilnih uređaja, počevši s modelom iPhone 17 Air čija se premijera očekuje sljedećeg mjeseca.

iPhone 17 Air protiv iPhonea Plus Novi iPhone 17 Air navodno će zamijeniti dosadašnji iPhone 16 Plus. Bit će riječ o tanjem modelu s jednom stražnjom kamerom, Appleovim prvim modemom proizvedenom unutar kompanije, manjom baterijom i bez utora za fizičku SIM karticu. Standardni iPhone 17 izgledat će slično iPhoneu 16, dok će iPhone 17 Pro i 17 Pro Max dobiti redizajnirani stražnji modul kamere, piše GSM Arena.

Preklopni iPhone stiže 2026. Prema Gurmanu, Apple će u 2026. predstaviti svoj prvi preklopni iPhone koji trenutno nosi kodno ime V68. Uređaj bi trebao imati četiri kamere - dvije straga, jednu na vanjskoj strani i jednu unutar sklopivog zaslona. Prototipi se testiraju u crnoj i bijeloj varijanti, a uređaj će koristiti Appleov prilagođeni C2 modem. Za unutarnji zaslon Apple razvija in-cell touch panel, tehnologiju koja bi trebala smanjiti vidljivost pregiba te poboljšati preciznost dodira.

iPhone 20: Obljetnički model s novim dizajnom Za 2027. godinu Apple planira lansirati iPhone 20 povodom 20. obljetnice iPhonea. Ovaj model trebao bi donijeti potpuno novi zakrivljeni stakleni dizajn. Prema prvim informacijama, riječ je o najvećem estetskom redizajnu iPhonea u povijesti.