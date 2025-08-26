Washington tvrdi da EU guši slobodu govora, na meti DSA i europski dužnosnici

Riječ je o potezu bez presedana kojim bi Washington dodatno zaoštrio ionako krhke odnose s Briselom. Sankcije bi, prema dostupnim informacijama, mogle uključivati vizna ograničenja, no konačna odluka još nije donesena. Još uvijek nije poznato koji bi se europski dužnosnici našli na udaru, ali američki diplomati o toj su temi prošlog tjedna održali interne konzultacije, piše Reuters.

Zašto je DSA sporan?

Europska unija uvela je Zakon o digitalnim uslugama (DSA) kako bi stvorila sigurniji internetski prostor. Velike platforme moraju učinkovitije uklanjati ilegalan sadržaj – od govora mržnje do materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece. Europska komisija naglašava da DSA ne ugrožava slobodu izražavanja, već da je štiti.

No Washington tvrdi da se radi o neopravdanim ograničenjima slobode govora, koja posebno pogađaju američke tvrtke poput Mete (vlasnik Facebooka i Instagrama). Američki dužnosnici ocjenjuju da EU time zapravo ograničava konzervativne stavove na internetu.

Trump je u ponedjeljak otišao korak dalje, poručivši da će svaka država koja ima digitalne poreze ili propise riskirati dodatne carine i ograničenja izvoza u SAD. Još u veljači naložio je svom timu za trgovinu da obnovi istrage protiv država koje uvode poreze na digitalne usluge.

Već ranije, državni tajnik Marco Rubio najavljivao je vizne zabrane za osobe koje 'cenzuriraju Amerikance', uključujući i strane regulatore društvenih mreža. U novoj direktivi iz kolovoza američkim je diplomatima naložio da redovito lobiraju kod europskih vlada i regulatora protiv DSA-a.

'Cenzura' ili zaštita korisnika?

U Briselu na američke optužbe odgovaraju kako su 'potpuno neutemeljene'. 'Sloboda izražavanja temeljno je pravo u EU. To je srž DSA-a', poručili su iz Europske komisije.

Ipak, Trumpovi dužnosnici nastavljaju tvrditi da EU guši političku desnicu. Potpredsjednik JD Vance u veljači je na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu šokirao europske lidere optužbom da Unija 'cenzurira desničarske stranke' poput njemačkog AfD-a te da odustaje od demokratskih standarda.

Trumpova administracija posljednjih mjeseci sve otvorenije intervenira u unutarnju politiku europskih saveznika, redovito kritizirajući mjere koje smatra neprijateljskima prema konzervativnim akterima. Slične su optužbe ranije upućene i vlastima u Njemačkoj, Francuskoj i Rumunjskoj.

Washington je već posegnuo za sankcijama prema pojedinim stranim dužnosnicima; tako je u Brazilu sankcioniran sudac Vrhovnog suda koji vodi postupke protiv bivšeg predsjednika i Trumpova saveznika Jaira Bolsonara.