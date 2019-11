Rastu narudžbe za Cybertruck, Musk otkrio novu brojku

Predsjednik SpaceX-a i Tesle ponosno je objavio da je kompanija, unatoč neortodoksnoj premijeri, dobila iznenađujuće velik broj prednarudžbi za retro-futuristički pickup Cybertruck

Ono što je Musk mislio pod predbilježbama i ono što većina ljudi smatra prednarudžbom su dvije različite stvari. Tesla tek sada prima predbilježbe za Cybertruck i one koštaju 100 dolara po komadu. Prema kompaniji, sve te predbilježbe nisu polozi za vozilo čija je startna cijena 39.900 dolara.

Teslin šef Elon Musk nedavno je objavio da je kompanija zaprimila 250.000 prednarudžbi za novi avangardni pickup Cybertruck. Milijunaš je u objavi samo napisao '250k' indicirajući na broj 'narudžbi' koje je kompanija sakupila do danas.

Bizarni debi

Teslina premijera Cybertrucka nije prošla bez gafova. Od sprdnje sa izgledom samog vozila do propale demonstracije protuudarnog stakla, prvi pogled na poligonski pickup bio je sve osim očekivanog. Musk je u međuvremenu na Twitteru nastavio provocirati Ford objavivši 'borbu' između Forda F-150 i Cybertrucka s komentarom 'Bring it on'.

Pravo natjecanje se vrlo vjerojatno neće desiti, s obzirom da je glasnogovornik Forda više puta rekao da se radi o satiri i promociji.

Teslin električni Cybertruck dolazi u tri verzije: s jednim motorom koji pruža 402 kilometra vožnje, dvostruki motor sa 482 kilometra dometa i trostruki motor sa 804 kilometra dometa. Cijene im kreću od 39.900 dolara do 69.900 dolara, prenosi CNBC.