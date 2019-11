Kao iz Blade Runnera: Tesla će uskoro predstaviti 'Cybertruck', evo kako ga je Musk opisao

Elon Musk je rekao da je kamionov Blade Runnerom inspirirani dizajn tako dobar da zaustavlja dah

Kamion će biti predstavljen u Teslinom studiju za dizajn u Los Angelesu smještenom na istoj lokaciji kao sjedište SpaceX-a. Musk je kamion izvorno planirao predstaviti još ranije ove godine, no taj plan je pao u vodu, pa je događaj odgodio sve do studenog.

Brzorastuće tržište

Što se električnih automobila tiče, oni su sve popularniji, no i dalje predstavljaju oko 1 do 2 posto tržišta. Pick-up kamioni su, u drugu ruku, neka od najprodavanijih vozila na svijetu, što znači da je manjim kompanijama dobar potez razvijati i predstavljati vozila koja, očigledno, svi žele voziti. Datum izlaska Teslinog pick-upa također nije poznat, no The Verge naglašava da bi on mogao biti unutar iduće dvije do tri godine - razdoblju tijekom kojeg bi trebali stići Ford F-150, električni pick-up iz GM-a i još nekoliko drugih.