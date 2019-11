Radio je u Googleu i Nanobitu pa dao otkaz zbog esportskih natjecanja: 'Volio bih da sam se rodio 15 godina kasnije'

Međunarodna esport platforma Good Game Global spaja employer branding, gaming i team building. Pojednostavljeno, organizira turnire na kojima igrači raznih kompanija igraju jedni protiv drugih i pritom se dobro zabavljaju te sklapaju nova poznanstva. A tu je i Liftoff, natjecanje mladih startupa. O svemu nam je više ispričao osnivač i direktor Good Game Globala Nikola Stolnik

'Sve se više brendova okreće esportu i gamingu. Pa na InfoGamer dođe po 80 tisuća ljudi', objašnjava Stolnik. Prepoznali su to i brendovi i agencije kojima je esport zgodno došao kao vezivno tkivo između brenda i kupca . Adidas, Puma, Nike, Champion, Louis Vuitton, svi se oni pokušavaju vezati uz milijunsku publiku esporta. Riječ je o ljudima solidne platežne moći, odlično informiranim, tehnološki pismenim i visokoobrazovanim, kojima nije teško izdvojiti 150 eura za ulaznicu na neko događanje. Uz to su lojalni brendovima koji prate njihov hobi, a kojeg su se donedavno uglavnom sramili.

I doista, prethodni pokušaji nisu donosili rezultate jer bi se stalo na pola puta. Veliki brendovi i agencije živjeli su u uvjerenju da je riječ o nezahvalnoj publici, a njoj je samo trebalo ponuditi dobar sadržaj. Pod time se podrazumijevaju prava prvenstva s pravim igračima. Otkrili su to i najveći nogometni i košarkaški klubovi na svijetu te sad podržavaju i vlastite egaming ekipe. Klasična ih je publika prihvatila, a stasaju i nove generacije navijača koji se s klubovima identificiraju preko njihovih esportskih timova . Bilo je i kod nas nekoliko pokušaja, od Rudeša do Cedevite. Nedavno se uključio i zagrebački Dinamo...

Odakle uopće ta potreba da pomaže mladim genijalcima?

'Volio bih da sam se rodio 15 godina kasnije jer bih danas puno lakše mogao ostvariti svoje talente. Jednostavno želim omogućiti drugima da postignu ono što nama nije bilo moguće', kaže Stolnik te se još sjeća kako je u vrijeme studija usnuo da će jednog dana imati svoju kompaniju, neki tehnološki startup s kojim će baš u Zavrtnici, u kojoj se sada nalazi, sjediti u teretani, koja se doista nalazi iza ugla, i između dvije vježbe provjeravati poslovanje na tabletu s logom svoje tvrtke.

'To je bio moj suludi san. Bio sam previše nezreo da bih tada mogao pokrenuti nešto takvo. No bilo mi je važno da imam svoju firmu, ništa megalomanski, samo da ne moram raditi posao od osam do četiri', priznaje Stolnik. 'Kad radim posao koji ne volim, nervozan sam, nesretan i popnem se vrh glave ljudima oko sebe. Volio bih da to ne moraju proživljavati i drugi.'

Njegov recept za uspjeh u životu možda nije revolucionaran, ali je očito djelotvoran...

'Nemoj čekati idealan posao, poziciju, firmu; primi se posla. Radi koliko se traži od tebe, a u međuvremenu traži drugi posao i ponuda će doći, za njom i druga. Otvori svoju firmu, prijavi se na neki Liftoff, otiđi na kakav Diablog te poslušaj druge ljude i njihova iskustva', savjetuje Stolnik. 'Najgore što si čovjek može napraviti je da počne kukati sebi i drugima. Tako ubiješ energiju i volju i sebi i drugima. Akcija i samo akcija, mada i pogrešna, promijenit će ti putanju.'