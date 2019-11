Gledali smo robota koji operira rak debelog crijeva. Doktor Rustemović otkrio nam je kad će doći na Rebro i što možemo učiniti da izbjegnemo crne scenarije

KBC Zagreb bi svake godine na desetak dana mogao postati središte u kojem će se uz pomoć unajmljenog robota operirati bolesnici iz Hrvatske i zemalja u okruženju, najavio je prof. dr.sc. Nadan Rustemović, voditelj Odjela za intervencijsku gastroenterologiju

'Ovakav izravan kontakt i mogućnost ostvarenja koncepta see it, do it, teach it izuzetno je važan za mlade liječnike, a našu zemlju čvrsto pozicionira kao lidera gastroenterološke edukacije u EU i otvara joj vrata da bude referalni centar izvan Europe', rekao je prof. dr.sc. Nadan Rustemović, voditelj Odjela za intervencijsku gastroenterologiju.

'KBC Zagreb jedini je zajednički službeni endoskopski trening centar za liječnike te medicinske sestre i tehničare u svijetu', istaknuo je dr. Rustemović. 'Upravo ovakav koncept radionice izdvojio nas je od drugih i kao takvi smo prepoznati i priznati u svijetu. Naši liječnici i medicinske sestre već su desetak godina glavni edukatori europskih krovnih gastroenteroloških sastanaka.'