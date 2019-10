Zagrebački tinejdžeri izradili najpametniju društvenu igru na svijetu: 'I da imamo slobodnog vremena, opet bismo radili isto'

Ako ste školarac ili pratite zbivanja na domaćoj gejmerskoj sceni, velika je vjerojatnost da ste barem načuli za Mundus, 'najpametniju društvenu igru na svijetu'. Ona ima sve ključne elemente klasičnih društvenih igara, ali pritom uvodi moderna pomagala poput pametnih telefona, umjetne inteligencije i strojnog učenja, a iza nje stoje Filip Hercig, Luka Dumančić, Fran Zekan i Matija Fućek

'Ideja vuče podrijetlo iz projekta na kojem sam uz pomoć profesora počeo raditi još u sedmom razredu osnovne škole', objašnjava Filip. Bio je to projekt namijenjen natjecanju.

'Poznavali smo se s natjecanja i on mi je rekao da mi može pomoći s projektom. I tako smo počeli surađivati. Radili smo, radili i radili , da bismo otkrili da ne znamo koristiti 3D printer. A hitno je trebalo isprintati nešto za natjecanje', prisjeća se Filip.

'Spremao sam se, ali je natjecanje u međuvremenu bilo otkazano. Da projekt ne propadne, prijavio sam se na drugo natjecanje i pobijedio, na opće oduševljenje svih prisutnih . Prijavilo se oko 500 izlagača; ja sam bio iz osnovne, a većina konkurenata došla je iz srednjih škola i s fakulteta. Bilo je to prvi put u 16 godina natjecanja da je pobijedio netko iz osnovne škole.'

Profesor ih je onda uputio na Frana, još jednog današnjeg kolegu iz Mundusa. On je bio jedina osoba u školi koja se znala služiti 3D printerom. Franu se ideja u početku nije baš svidjela, ali je s vremenom popustio i na kraju se pridružio timu. Prošlo je još jedno natjecanje, školska godina došla je kraju pa su Fran i Filip te 2017. počeli razmišljati što bi radili preko ljeta.

'Odlučili smo raditi na nekim projektima drona i pametnog doma pa smo tako došli ekipi iz Stemija i rekli im: 'Dečki, mi imamo neke ideje, a vi imate znanje i svu moguću opremu koja nam treba, je l' nas primate?' prisjeća se dana u kojem su se uselili u Stemijev ured u Lastovskoj ulici. 'Oni su mislili da će nam sve to brzo dosaditi i da ćemo otići za dva tjedna. No mi smo redovito dolazili, svaki dan, i evo, sad smo ovdje već duže od dvije godine, a upoznali smo i Matiju Fućeka, brata jednog od osnivača Stemija. On nam se priključio u radu na Mundusu i otad smo nas četvorica taj dream team.