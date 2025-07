Cyberpunk 2077 stigao na Mac

Port za macOS najavljen je prošle jeseni, a trebao je stići 'početkom' ove godine, no razvoj se ipak malo produžio kako bi igra u potpunosti bila prilagođena Apple Silicon čipovima, piše Engadget.

Nije iznenađenje da će za igranje biti potreban Mac s Apple Silicon čipom. Iako igra radi na starijim M1 modelima, potrebno je imati najmanje 16 GB zajedničke memorije, što znači da su osnovne M1 i M2 konfiguracije s 8 GB RAM-a isključene. Grafička kvaliteta značajno će varirati ovisno o čipu, no CD Projekt Red je pripremio posebne 'For this Mac' grafičke postavke, optimizirane za svaki podržani model. To znači da nećete morati ručno podešavati postavke za pristojno iskustvo igranja.