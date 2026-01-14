Pobuna urodila plodom, Microsoft prelomio: 'Plaćat ćemo skuplju struju da računi građana ne rastu'

Microsoft je najavio da će u područjima u SAD-u u kojima gradi podatkovne centre plaćati veće račune za električnu energiju kako bi spriječio rast cijena struje za lokalno stanovništvo. Riječ je o odgovoru na sve izraženije nezadovoljstvo zajednica pogođenih naglim širenjem infrastrukture za umjetnu inteligenciju diljem Sjedinjenih Država
Tehnološki divovi trenutačno ulažu stotine milijardi dolara u izgradnju podatkovnih centara koji pogone AI sustave. Ti objekti troše goleme količine električne energije, a politički i poslovni lideri u SAD-u često ih predstavljaju kao ključne za gospodarski rast i nacionalnu sigurnost, piše CNN. No istodobno raste otpor lokalnih zajednica te upozoravaju na rast troškova energije i pritisak na okoliš.
Prema analizi Bloomberg Newsa, u nekim su područjima u blizini podatkovnih centara cijene električne energije u posljednjih pet godina porasle i do 267 posto, znatno iznad nacionalnog prosjeka.
Microsoft poručuje da će ubuduće pokriti ne samo vlastitu potrošnju struje, nego i dio troškova modernizacije i proširenja elektroenergetske mreže da se ti izdaci ne bi prebacivali na ostale korisnike lokalnih komunalnih sustava. 'Minimalno što dugujemo zajednicama jest jamstvo da dolazak podatkovnog centra neće značiti veće račune za struju', rekao je predsjednik Microsofta Brad Smith na predstavljanju plana u Washingtonu.
Najava dolazi u trenutku u kojem se sve češće postavlja pitanje tko zapravo snosi trošak AI revolucije, osobito jer mnogi građani upozoravaju da nisu tražili masovnu izgradnju podatkovnih centara, a istodobno slušaju upozorenja da bi im umjetna inteligencija mogla ugroziti radna mjesta.
Voda, porezi i lokalne investicije
Microsoft najavljuje i niz dodatnih koraka da bi, kako tvrde, bio 'dobar susjed' u sredinama u kojima posluje. Tvrtka planira ulagati u lokalne vodovodne sustave, škole, knjižnice i programe stručnog osposobljavanja.
Smith je istaknuo da će Microsoft financirati i 'obnovu vodnih resursa' u područjima u kojima podatkovni centri troše značajne količine vode. U Arizoni je, primjerice, kompanija surađivala s lokalnim vlastima na otkrivanju i sanaciji curenja u vodovodnoj mreži, čime se smanjuje gubitak pitke vode.
Tvrtka je također poručila da neće tražiti porezne olakšice na nekretnine niti porezna izuzeća u zajednicama u kojima planira gradnju novih centara.
Iako podatkovni centri, kada budu izgrađeni, zapošljavaju relativno malen broj ljudi, Microsoft najavljuje programe obuke za građevinske radnike tijekom faze izgradnje, kao i za dugoročne operatere postrojenja. Uz to, kompanija planira partnerstva s lokalnim školama, knjižnicama, neprofitnim organizacijama i poduzećima u ponudi programa edukacije o AI vještinama, s ciljem šireg uključivanja lokalne radne snage u digitalnu ekonomiju.
Politički kontekst i poruka iz Bijele kuće
Microsoftova objava uslijedila je dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da njegova administracija s velikim tehnološkim kompanijama priprema mjere kako bi spriječila da građani 'plaćaju ceh' rastuće potrošnje energije.
'Radimo s vodećim američkim tehnološkim kompanijama kako bismo osigurali da Amerikanci ne snose teret njihove potrošnje energije većim računima za komunalije', poručio je Trump, dodavši da će prvo konkretno priopćenje doći upravo iz Microsofta.
Unatoč prosvjedima i otporu dijela javnosti, Smith tvrdi da podatkovni centri mogu donijeti širu gospodarsku korist, a ne samo profit tehnološkim kompanijama. 'Svaka nova infrastrukturna faza u američkoj povijesti donosila je zabrinutosti i kontroverze', rekao je. 'No dugoročno su takvi projekti uvijek bili ključni za rast i prosperitet zemlje.'