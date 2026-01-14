Pobuna urodila plodom, Microsoft prelomio: 'Plaćat ćemo skuplju struju da računi građana ne rastu'

Tehnološki divovi trenutačno ulažu stotine milijardi dolara u izgradnju podatkovnih centara koji pogone AI sustave. Ti objekti troše goleme količine električne energije, a politički i poslovni lideri u SAD-u često ih predstavljaju kao ključne za gospodarski rast i nacionalnu sigurnost, piše CNN. No istodobno raste otpor lokalnih zajednica te upozoravaju na rast troškova energije i pritisak na okoliš.

Prema analizi Bloomberg Newsa, u nekim su područjima u blizini podatkovnih centara cijene električne energije u posljednjih pet godina porasle i do 267 posto, znatno iznad nacionalnog prosjeka.

Microsoft poručuje da će ubuduće pokriti ne samo vlastitu potrošnju struje, nego i dio troškova modernizacije i proširenja elektroenergetske mreže da se ti izdaci ne bi prebacivali na ostale korisnike lokalnih komunalnih sustava. 'Minimalno što dugujemo zajednicama jest jamstvo da dolazak podatkovnog centra neće značiti veće račune za struju', rekao je predsjednik Microsofta Brad Smith na predstavljanju plana u Washingtonu.

Najava dolazi u trenutku u kojem se sve češće postavlja pitanje tko zapravo snosi trošak AI revolucije, osobito jer mnogi građani upozoravaju da nisu tražili masovnu izgradnju podatkovnih centara, a istodobno slušaju upozorenja da bi im umjetna inteligencija mogla ugroziti radna mjesta.