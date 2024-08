Putem WhatsAppa šire se fotografije seksualnog zlostavljanja djece. Rješenja nema?

IWF je organizacija koja pomaže otkriti i ukloniti sadržaj zlostavljanja djece s interneta. Dan Sexton, njezin glavni tehnološki direktor, rekao je da je Meta 'odlučila ne osigurati' da se takve fotografije ne šire nakon slučaja Edwards. 'Kako će Meta spriječiti da se ovo ponovi, da se fotografije ponovno dijele na toj platformi danas, sutra i prekosutra? U ovom trenutku ništa to ne sprječava, iako mi znamo za to, i oni znaju za to, i policija zna za to', upozorio je Sexton.

Glasnogovornik WhatsAppa brani trenutne sigurnosne mjere. Rekao je da druge aplikacije za razmjenu poruka 'nemaju sigurnosne mjere kakve je razvio WhatsApp'. 'End-to-end enkripcija jedna je od najvažnijih tehnologija za sigurnost svih na internetu, uključujući mlade ljude. Znamo da ljudi - pa tako i novinari, aktivisti i političari - ne žele da čitamo njihove privatne poruke pa smo razvili snažne sigurnosne mjere za sprječavanje, otkrivanje i borbu protiv zlostavljanja, a istovremeno održavamo online sigurnost', tvrdi glasnogovornik.

Rick Jones, vršitelj dužnosti direktora obavještajnih službi u Nacionalnoj agenciji za borbu protiv kriminala, ustvrdio je: 'Tehnologija je dostupna za identifikaciju ovakvih fotografija, ali većina tvrtki odlučuje dizajnirati svoje platforme na način koji ne dopušta da se ona uopće koristi ili ne dopušta punu učinkovitost te tehnologije.'

Jones je rekao da end-to-end enkripcija ne može zaštititi korisnike aplikacija društvenih medija jer tvrtke 'jednostavno ne mogu vidjeti nezakonito ponašanje na svojim sustavima'.