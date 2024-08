Muskov X bilježi pad korisnika u EU

Čelnik tvrtke za društvene mreže Elon Musk nedavno je raspravljao s Europskom komisijom o usklađenosti svoje platforme s pravilima EU-a.

U razdoblju od 1. veljače do 31. srpnja X je imao oko 105,9 milijuna korisnika u EU-u, što je pad u odnosu na 111,4 milijuna u prethodnom izvještajnom razdoblju od 1. kolovoza 2023. do 31. siječnja 2024. U mjesecima prije toga – od 1. veljače do 31. srpnja 2023. – to je još uvijek iznosilo 112,2 milijuna korisnika. X tvrdi da ima oko 550 milijuna mjesečno aktivnih korisnika diljem svijeta.

Unatoč tome, platforma je još uvijek znatno iznad praga od 45 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, pa se smatra vrlo velikom internetskom platformom (VLOP) prema DSA-i Europske komisije, piše Euronews.

Prema DSA-i, najveće internetske platforme – trgovine aplikacijama i platforme društvenih medija, među ostalim – moraju svakih šest mjeseci davati informacije o prosječnom mjesečnom broju aktivnih primatelja njihovih usluga u EU-u. Komisija koristi te brojke za procjenu obaveza kao što su osnaživanje korisnika, moderiranje sadržaja, zaštita maloljetnika, transparentnost i odgovornost te procjena rizika.