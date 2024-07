Nakon optužbe zbog eksplicitnih fotografija djece, čuveni BBC-jev voditelj se razvodi

Prema optužnici, Edwards je optužen da je na WhatsAppu imao šest slika kategorije A, 12 slika kategorije B i 19 fotografija kategorije C. Prekršaji su u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti djece iz 1978., a ako se proglasi krivim, mogao bi dobiti maksimalnu kaznu od šest mjeseci zatvora i/ili neograničenu novčanu kaznu.

Edwards se sada navodno iselio iz obiteljske kuće u Dulwichu u južnom Londonu koju je dijelio s Vicky. Kako piše britanski Mirror, preselio se u drugi dom u Londonu i svoje vrijeme provodi između glavnog grada i rodnog Walesa. Edwards bi trebao biti pred Prekršajnim sudom u Westminsteru u srijedu.

Metropolitanska policija potvrdila je u ponedjeljak da je Edwards optužen u tri točke za izradu ekspilicitnih fotografija djece. Prekršaji su se navodno dogodili između 2020. i 2022. Glasnogovornik metropolitanske policije rekao je odnose se na fotografije podijeljene na WhatsApp aplikaciji.

Pritvoren je 8. studenog 2023., a optužnica je formalno podignuta 26. lipnja. Trenutno se nalazi na slobodi pod sudskom kontrolom.

U utorak je Edwardsu oduzeta uloga u National Churches Trustu. Dobrotvorna organizacija, koja podupire britanske crkve u održavanju njihovih povijesnih mjesta i zgrada, kao i osiguravanju da crkve ostanu dostupne svima, rekla je u izjavi da Edwards više nije potpredsjednik. 'U svjetlu jučerašnje vijesti, National Churches Trust je potvrdio da Huw Edwards više nije potpredsjednik dobrotvorne organizacije. Šokirani smo i ožalošćeni nedavnim razvojem događaja,' navedeno je u priopćenju.

Edwards je bio jedan od glavnih voditelja Vijesti u deset sati na BBC One i najavio je smrt kraljice Elizabete II u rujnu 2022. Nastavio je pokrivati ​​sprovod pokojne kraljice, što je dovelo do toga da on i njegovi kolege dobiju nagradu TRIC. Kao jedno od glavnih lica na BBC-ju izvještavao je o najvećim događajima u Britaniji, uključujući izbore, kraljevska vjenčanja i Olimpijske igre 2012.