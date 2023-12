Puno vremena provodite pred ekranom? Evo kako se pobrinuti za zdravlje očiju

Resveratrol , koji se nalazi u grožđu i vinu, antioksidant je koji blagotvorno djeluje u slučaju čitavog niza očnih bolesti, naprimjer katarakte (sive mrene), glaukoma i posebno senilne makularne degeneracije. Vitamin C također usporava napredovanje senilne makularne degeneracije i oštećenje vida te smanjuje mogućnost pojave katarakte.

Koliko su pogubni učinci pušenja na tijelo , poznato je praktički svima. Cigarete također štete očima jer smanjuju cirkulaciju krvi, što uzrokuje oštećenje vidnog živca i mrežnice. Ono također dovodi do bržeg starenja očne leće.

Stručnjaci preporučuju i smanjenje konzumacije alkohola i pušenja jer su izravno povezani s brojnim bolestima oka. Pretjerana konzumacija alkohola uvelike povećava rizik od katarakte ili degeneracije makule. Uz to, može uzrokovati nedostatak određenih hranjivih sastojaka, što može oštetiti vid.

Pravilno korištenje kapi za oči samo je jedan korak prema boljem zdravlju, a zanemarivanje higijene ruku ili konzultacije s oftalmologom može rezultirati pogoršanjem postojećih problema do razvoja raznih bolesti.

Mjesečne kontaktne leće mogu se nositi 30 dana od otvaranja, nakon čega se mijenjaju za novi par - nose se danju i navečer se u pravilu skidaju. Nakon toga ih se obavezno čisti i stavlja u otopinu preko noći. Mjesečne su leće malo tvrđe od jednodnevnih i dvotjednih jer su napravljene da dulje izdrže, no to ne utječe na udobnost korištenja.

Tako imamo jednodnevne leće - one se nakon prvog skidanja bacaju te su po mnogima najzdraviji izbor jer se tijekom jednog dana ne stignu kontaminirati, što pomaže ako, recimo, patite od raznih alergija. Problem s jednodnevnim lećama je to što su skupe - učestalim korištenjem troškovi su tri puta veći od onih za dvotjedne ili mjesečne leće. Ako ih planirate rijetko nositi, računica je na kraju na vašoj strani i razlike u cijeni - nema.

Treće su kapi one protiv crvenila , a osmišljene su za štedljivo korištenje te obično sadrže tetrahidrozolin ili brimonidin za smanjenje oticanja krvnih žila u oku.

Druga vrsta kapi su antialergijske, a one ublažavaju svrbež, crvenilo i druge iritacije koje proizlaze iz reakcije na alergene poput peludi ili dlaka kućnih ljubimaca.

Kapi se koriste za tretiranje raznih komplikacija, od manjih iritacija do kroničnih problema s vidom. Optičari i oftalmolozi ih prepisuju pacijentima ne bi li im pomogli pri oporavku nakon operacije ili kako bi smanjili mogućnost infekcija.

Druga stvar koju mnogi zanemaruju je higijena - obavezno dobro operite ruke prije svake upotrebe kapi . One mogu sadržavati prljavštinu, bakterije i sve drugo što bi moglo utjecati na oči, što postaje problem pri aplikaciji tijekom koje morate staviti prste na kapke. Stoga prije stavljanja kapi uvijek temeljito operite ruke sapunom i vodom .

Većina lijekova, uključujući kapi za oči, sadrži konzervanse koji pomažu spriječiti pojavu bakterija. Oni su namijenjeni zaštiti potrošača, ali ponekad nisu najbolji izbor. Konzervans u kapima može uzrokovati probleme ili pogoršati one koje nastojite riješiti, pa nije loše nabaviti verziju bez njega jer je u pravilu ugodnija za oko.

Treći savjet je izbjegavanje kontaminacije kapi. Bočicu treba držati sterilnom i čistom. Osim pranja ruku prije nanošenja kapi, izbjegavajte dodirivanje kapaljke očima ili vrha rukama. Uvijek stavite kapicu odmah nakon uporabe i čuvajte kapi za oči u čistom i sterilnom okruženju.

Konačno, pazite na datume isteka. Sve kapi za oči imaju rok valjanosti otisnut na bočici. Obično su dobre jednu do dvije godine neotvorene, ali to razdoblje može biti kraće za one koje ne sadrže konzervanse.

Imajte na umu to da se konzervansi i drugi aktivni sastojci počinju razgrađivati nakon što otvorite bočicu, što ih čini manje učinkovitima i povećava šanse za infekciju. Većina proizvođača preporučuje bacanje kapi za oči nakon što su bile otvorene 28 dana. Bočice za jednokratnu primjenu treba baciti odmah nakon upotrebe.