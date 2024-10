Dani strave i užasa: Izdvojili smo odlične horor videoigre koje vrijedi zaigrati

Što se kvalitete u odnosu na original tiče, i dalje preferiramo verziju od prije par desetaka godina, no možda je to samo zato jer smo nostalgični i ne dozvoljavamo remakeu da nam kvari sjećanja.

Still Wakes the Deep je narativni psihološki horor kojeg su razvili majstori iz The Chinese Rooma (Dear Esther, Everybody's Gone to The Rapture). Priča prati električara zarobljenog na oceanskoj naftnoj platformi u Sjevernom moru tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Igra se, pored oslanjanja na body horror, fokusira na rješavanje problema šuljanjem, dok mudro maskira linearnu radnju konstantnim mijenjanjem svijeta koji okružuje igrača.

Ako ste fan narativnih igara s lijepom grafikom i groznim čudovištima, Still Wakes The Deep je nešto što trebate zaigrati.

Pacific Drive