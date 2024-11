Najmanja tipkovnica koju smo ikad isprobali? Što je Epomaker TH40 pokazao na testu

Proizvod koji...nema smisla?

Ova mehanička tipkovnica, tim rečeno, nema baš puno smisla, no ako malo stisnemo oči, da se zaključiti da je riječ o nečemu napravljenom za ljude koji jako puno tipkaju - novinare, pisce, blogere i tako dalje. Njezin jedinstveni raspored tipki komplimentira kombinacija višeplatformske bluetooth konekcije, 2.4 G donglea, prilično lijepe pozadinske rasvjete i začudo, lijepog USB kabela.



Za nekog tko cijeli dan provodi pišući tekstove, premisa tipkovnice koja potrebe za bržim i elegantnijim radom uvijek zvuči dobro, a kao ljubitelj neobičnih mehaničkih tipkovnica i lijepo dizajniranih gadgeta ovom malom čudu nisam mogao odoljeti. Još samo da su nam poslali crno-žutu verziju umjesto sivo-ljubičaste...

Uglavnom, san o 'raspakiraj i koristi' pristupu rasplinuo se neposredno nakon otvaranja kutije - uz manjak ČŽŠ i ostalih nužnih znakova, ovaj se proizvod na prvi pogled činio kao sofisticirana igračka za druga govorna područja.

Na stranu to što je prilično lijep i elegantan, TH40 sa sobom donosi nekoliko izazova. Na sreću, u pomoć je stigao VIA softver kojem se pristupa putem interneta i koji otvara široku lepezu podesivih funkcija, od programiranja makro tipki do kompletnog remapiranja postojećih. Naime, izvorna ideja kod ove tipkovnice je što zbog malog formata (teoretski) eliminira potrebu za pomicanjem ruku te time ubrzava tipkanje.