Prvi Gamedev weekend na Algebri ugostio zvučna imena gaming industrije i akademske zajednice

Posjetitelji su imali prilike sudjelovati na interaktivnim predavanjima, panelima, Danima karijera te izložbi gamedev radova, a proglašeni su i pobjednici natjecanja Global Game Jam koje je prvi put održano u Zagrebu

'Game development je industrija koja je potentna na svjetskom tržištu i u zadnje dvije godine bilježi rast pet puta veći od IT-ja, a njezino daljnje razvijanje u Hrvatskoj može osigurati obrazovanje kvalitetnog kadra, ali i privlačenje stranih studenata koji će ostati raditi u Hrvatskoj. Trenutno smo pri dnu liste poželjnih zemalja za studiranje na razini Europe, a upravo tu leži ogroman potencijal za rast. Ako obrazovni sustav to prepozna i država olakša proces dobivanja viza, kroz godine bismo mogli nadomjestiti onih 20 posto populacije koja je upisivala fakultete, a koje smo izgubili', izjavio je Mislav Balković, dekan Algebre.

Gamedev weekend, kojim je Visoko učilište Algebra najavilo svoj ulazak u game development, otvoren je panelom 'Obrazovanje i potrebe game development industrije u Hrvatskoj: boljim kadrom do boljeg proizvoda', na kojem su sudjelovali dekan Algebre doc. dr. sc. Mislav Balković , dekan FER-a prof. dr. sc. Vedran Bilas , suosnivač Nanobita Alan Sumina i direktor Nanobita Ivan Murat . Predstavnici Nanobita istaknuli su kako je uloga visokih učilišta u prepoznavanju i razvijanju talenata te da potreba za obrazovanjem kvalitetnih kadrova u gaming industriji itekako postoji jer game dizajnera u Hrvatskoj gotovo da i nema pa domaći studiji moraju dovoditi inozemne stručnjake koji će educirati buduće generacije.

Razvoju gaming industrije mogu pomoći i financijske potpore kao što je Epic MegaGrant koju dodjeljuje Epic Games, a koja je bila u fokusu predavanja Adama Kovača, stručnjaka iz tvrtke 3lateral/Epic Games. Epic MegaGrant pokrenut je 2019., a do sada je financijski podržao blizu 2.000 projekata iz više od 90 zemalja diljem svijeta. Okupljeni su imali prilike saznati što je sve potrebno za prijavu projekata, kome je potpora namijenjena te kriterije koje treba zadovoljiti, a najvažnije je da prijavljeni projekt ima pozitivne učinke na industriju i zajednicu.

Drugog dana Gamedev weekenda, u sklopu Dana karijera, održana je panel rasprava na temu 'Kako do radnog mjesta u game developmentu u Hrvatskoj?' na kojoj su sudjelovali suvlasnik Pine Studija Boris Barbir, direktor Under the Stairs Vladimir Bogdanić, direktor Room-C Games Robert Sajko, predavač na Algebri i član Uprave GD Entertainmenta Arton Glocke te direktor Delta Realityja Darian Škarica. Panelisti su se složili kako na svim pozicijama unutar game development industrije nedostaje radnih kadrova, a kao posebne prednosti kandidata koje primaju u svoje kompanije, ispred godina iskustva istaknuli su kvalitetnu inženjersku praksu, kreativnost i sposobnost rješavanja problema. Naglasili su i da dobre kandidate za posao izdvajaju kreativnost i kvaliteta prijave te kako je danas, zahvaljujući postojećim gaming studijima, puno lakše postati stručnjakom unutar gaming industrije.

Gamedev weekend prvo je u nizu budućih Algebrinih događanja posvećenih industriji video igara i obrazovanju budućih game developera. U veljači, svojevrsnom gaming mjesecu na Algebri, održat će se i „BIG - Business in Gaming“ – prva poslovna konferencija posvećena razvoju, promociji i rastu gaming industrije na kojoj će sudjelovati renomirani stručnjaci iz industrije i profesionalni gejmeri. Na konferenciji, koja će se održati na Algebri 18. i 19. veljače, sudjelovat će i predstavnici Algebre pa će na panelu „Podrška lokalnih i državnih institucija u gaming industriji" sudjelovati Hrvoje Balen, član Uprave, dok će Igor Margan, nastavnik na diplomskom studiju razvoja računalnih igara, biti jedan od panelista na panelu „Obrazovanje u gamingu". Osim toga, u sklopu konferencije održat će se čak osam besplatnih radionica za srednjoškolce – četiri iz područja računarstva, tri iz područja dizajna i jedna iz područja digitalnog marketinga.