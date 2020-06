Algebra poziva na besplatnu edukaciju, pogledajte za što se i kako možete obrazovati

Zahvaljujući jedinstvenom projektu koji provodi Algebra, više od 100 ljudi ovih dana ima priliku obrazovati se besplatno u sklopu Algebrine online edukacije za računalnog operatera

Algebra krajem lipnja nastavlja s provedbom projekta "IT obrazovanje za sigurnije sutra". Projekt u cijelosti financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda s ciljem poboljšanja zapošljivosti, odnosno konkurentnosti na tržištu rada kako onima koji traže bolje mogućnosti u razvoju karijere, tako i onima koji traže zaposlenje.

Riječ je o jedinstvenoj prilici besplatnog stjecanja dodatnih digitalnih vještina i relevantnih industrijskih certifikata s područja računarstva i informatike, a kojom se pojedincima otvaraju mogućnosti zapošljavanja na atraktivnim radnim mjestima u Hrvatskoj ili šire.

Projekt 'IT obrazovanje za sigurnije sutra' traje sve do siječnja 2021. i omogućio je zainteresiranim potpuno besplatno pohađanje jednosemestralnih programa obrazovanja za digitalna zanimanja. U sklopu projekta, moglo se aplicirati za web dizajn, održavanje računalnih mreža i administraciju poslužitelja, programiranje Internet aplikacija u programskom jeziku C#, kao i programa stjecanja osnovnih uredskih računalnih vještina – računalni operater i ECDL specijalist.

Od navedenih programa, ostalo je još mjesta na pet dodatnih grupa online edukacije za Računalnog operatera koje kreću 23. lipnja 2020.