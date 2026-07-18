EU odobrio popularne tablete: Što donosi nova terapija za mršavljenje?

Europska komisija odobrila je tabletu Wegovy danske farmaceutske tvrtke Novo Nordisk za liječenje pretilosti. Nakon što je lijek već dostupan u nekoliko zemalja izvan Europske unije, sada je dobio zeleno svjetlo i za europsko tržište. Evo što se zasad zna o novoj terapiji

Wegovy u obliku tableta izdaje se isključivo na recept i namijenjen je osobama s pretilošću, odnosno onima čiji je indeks tjelesne mase (BMI) najmanje 30. Pravo na terapiju imaju i osobe s BMI-jem od najmanje 27 ako uz višak kilograma imaju i zdravstvene probleme povezane s pretilošću. Primjerice, BMI od 30 odgovara osobi visokoj 180 centimetara koja teži oko 100 kilograma, piše WiWo. Koliko se može smršavjeti? Tableta se uzima jednom dnevno. Klinička ispitivanja pokazala su da je dnevna doza od 25 miligrama dovela do prosječnog gubitka od 17 posto tjelesne mase. Za usporedbu, ispitanici koji su primali placebo izgubili su oko tri posto tjelesne težine.

Prema podacima Novo Nordiska, svaki treći korisnik ovog lijeka za mršavljenje izgubio je najmanje 20 posto tjelesne mase. Kada stiže na tržište? Točan datum još nije objavljen. Nakon dobivanja europskog odobrenja Novo Nordisku će trebati još nekoliko tjedana za pripremu lansiranja lijeka na tržište. Gdje je već dostupna? Wegovy u tabletama već je odobren i dostupan u Sjedinjenim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu. U svim tim zemljama, navodi proizvođač, potražnja je vrlo velika. Koje su nuspojave? Nuspojave su slične onima kod injekcijskog oblika lijeka. Pacijenti najčešće prijavljuju mučninu, povraćanje i vrtoglavicu. Budući da su lijekovi iz ove skupine relativno novi, dugoročni učinci još nisu dovoljno istraženi.

Jesu li tablete jednako učinkovite kao injekcije? Ne. Iako su tablete jednostavnije za primjenu, stručnjaci ističu da nisu jednako učinkovite kao injekcije. Liječnik Knut Mai iz berlinske Charité smatra da bi svojim pacijentima radije preporučio injekcije jer omogućuju veći gubitak tjelesne mase. Objašnjava da se nakon gutanja tablete dio djelatne tvari izgubi prije nego što stigne do mjesta na kojem treba djelovati. Postoje li posebna pravila uzimanja? Da, i prilično su stroga. Tabletu treba uzeti na prazan želudac, pri čemu najmanje osam sati prije uzimanja ne smije se ništa jesti ni piti. Isto vrijedi i tijekom prvih 30 minuta nakon uzimanja lijeka.