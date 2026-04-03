ARTEMIS

FOTO Astronauti snimili očaravajuće fotografije našeg planeta

Ivor Kruljac

03.04.2026 u 17:00

Nove fotografije planeta zemlje u visokoj rezoluciji
Nove fotografije planeta zemlje u visokoj rezoluciji Izvor: Društvene mreže / Autor: NASA / X
Bionic
Reading

Uz poruku 'Dobro jutro svijete', američka svemirska agencija NASA podijelila je nove fotografije planeta Zemlje u visokoj rezoluciji. Riječ je o jedinstvenom prizoru kroz prozor svemirske kapsule Orion

Američka svemirska agencija NASA trenutno se bavim novim putovanjem na Mjesec, a pritom su astronauti imali priliku vidjeti i naš planet. Na tom tragu, na društvenim mrežama su objavljene nove fotografije planeta Zemlje u visokoj rezoluciji.

Planet Zemlja iz kapsule Orion
Planet Zemlja iz kapsule Orion Izvor: Društvene mreže / Autor: NASA / X

Na fotografijama se vidi kako naš planet vide astronauti u svemirskoj kapsuli Orion u kojoj ovi hrabri ljudi imaju doista jedinstven i spektakularan pogled.

'Vidimo naš rodni planet kao cjelinu, osvjetljen u spektakularnoj plavoj i smeđoj. Zelena aurora čak osvjetljava atmosferu. To smo mi, zajedno, gledamo kao austronauti na putu prema Mjesecu', poručili su iz NASA-e na društvenim mrežama. 

Ovo je stvarno nevjerojatan i jedinstveni prizor
Ovo je stvarno nevjerojatan i jedinstveni prizor Izvor: Društvene mreže / Autor: NASA / X

Podsjetimo, četvero astronauta u misiji Artemis II, koja je lansirana iz Cape Canaverala na Floridi u srijedu navečer, provelo je prvih 25 sati leta kružeći oko Zemlje. Putuju prema Mjesecu oko kojeg će kružiti prije povratka na Zemlju

Artemis je nasljeđe inicijativa pokrenutih početkom 2000. kojima bi se nastavili američki svemirski letovi. Ta su nastojanja preživjela više predsjedničkih mandata ali onda predsjednik Donald Trump nije službeno uspostavio program tijekom prvoga mandata u Bijeloj kući.

Ovo je prvi let Artemisa s posadom, a cilj je vratiti SAD na mjesec te uspostaviti dugoročnu prisutnost, kao i utrti put za potencijalne misije na Mars.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEZAUSTAVLJIVA ORQA

NEZAUSTAVLJIVA ORQA

NEVJEROJATNO

NEVJEROJATNO

NEKOLIKO SMJERNICA

NEKOLIKO SMJERNICA

najpopularnije

Još vijesti