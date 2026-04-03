FOTO Astronauti snimili očaravajuće fotografije našeg planeta

Američka svemirska agencija NASA trenutno se bavim novim putovanjem na Mjesec , a pritom su astronauti imali priliku vidjeti i naš planet . Na tom tragu, na društvenim mrežama su objavljene nove fotografije planeta Zemlje u visokoj rezoluciji.

Na fotografijama se vidi kako naš planet vide astronauti u svemirskoj kapsuli Orion u kojoj ovi hrabri ljudi imaju doista jedinstven i spektakularan pogled.

'Vidimo naš rodni planet kao cjelinu, osvjetljen u spektakularnoj plavoj i smeđoj. Zelena aurora čak osvjetljava atmosferu. To smo mi, zajedno, gledamo kao austronauti na putu prema Mjesecu', poručili su iz NASA-e na društvenim mrežama.

Podsjetimo, četvero astronauta u misiji Artemis II, koja je lansirana iz Cape Canaverala na Floridi u srijedu navečer, provelo je prvih 25 sati leta kružeći oko Zemlje. Putuju prema Mjesecu oko kojeg će kružiti prije povratka na Zemlju

Artemis je nasljeđe inicijativa pokrenutih početkom 2000. kojima bi se nastavili američki svemirski letovi. Ta su nastojanja preživjela više predsjedničkih mandata ali onda predsjednik Donald Trump nije službeno uspostavio program tijekom prvoga mandata u Bijeloj kući.

Ovo je prvi let Artemisa s posadom, a cilj je vratiti SAD na mjesec te uspostaviti dugoročnu prisutnost, kao i utrti put za potencijalne misije na Mars.