Preminula Gladys West, matematičarka čiji je rad postavio temelje GPS-a

Godine 1956. zaposlila se u istraživačkom centru američke mornarice u Dahlgrenu, danas poznatom kao Naval Surface Warfare Center . Tijekom 1970-ih i 1980-ih West se bavila iznimno zahtjevnim matematičkim zadatkom: izradom preciznih modela oblika Zemlje na temelju satelitskih podataka. Upravo su ti modeli kasnije postali temelj funkcioniranja GPS-a, omogućivši točno određivanje položaja na globalnoj razini.

West je rođena 1930. godine u američkoj saveznoj državi Virginiji. Odrastala je u razdoblju rasne segregacije i zakona Jima Crowa, no unatoč tadašnjim ograničenjima uspjela je steći visoko obrazovanje. Diplomirala je i magistrirala matematiku na Virginia State Collegeu, današnjem Virginia State Universityju, prenosi Engadget .

U Dahlgrenu je provela ukupno 42 godine, a u mirovinu je otišla 1998. godine. Unatoč golemom znanstvenom doprinosu, njezin je rad desetljećima ostao uglavnom izvan fokusa javnosti – sudbina koja je zadesila mnoge žene, osobito znanstvenice afroameričkog podrijetla, u američkom tehnološkom i znanstvenom sustavu.

Šira priznanja počela su stizati tek 2018. godine, kada je West, povodom jednog događaja sestrinstva Alpha Kappa Alpha, poslala kratku biografiju svojih profesionalnih postignuća. Zahvaljujući angažmanu članica te organizacije, njezin je doprinos napokon dobio zasluženu vidljivost. Iste godine primljena je u Kuću slavnih pionira američkog Zrakoplovstva i svemirskih snaga te proglašena alumnom godine u okviru nagrada za povijesno crnačka sveučilišta i fakultete (HBCU).

U intervjuu za Guardian 2020. godine West je govorila o svojem profesionalnom putu, ali i o zanimljivom osobnom detalju: iako je sudjelovala u razvoju tehnologije koja je promijenila način na koji se ljudi kreću svijetom, sama je u svakodnevnom životu radije koristila papirnate karte.