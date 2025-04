Meta uvodi strože kontrole za tinejdžere na Facebooku i Messengeru

Te promjene dolaze uslijed sve većih pritisaka na društvene mreže da zaštite maloljetne korisnike. Prema Metinim podacima, čak 54 milijuna tinejdžera već je prebačeno na tzv. Teen Accounts, a pravila će se najprije primijeniti u Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u, Kanadi i Australiji.

Instagram već sada nudi niz mjera zaštite za mlade: profili su po defaultu privatni, nepoznate osobe ne mogu slati poruke, sadržaj je filtriran, a korisnici redovito dobivaju podsjetnike da uzmu pauzu od ekrana. No s porastom regulacije, kao što je britanski Zakon o internetskoj sigurnosti, očekuje se da će se te mjere dodatno pooštriti.

S druge strane, Meta se suočava s kritikama zbog uvođenja enkripcije u aplikacije poput Messengera i WhatsAppa. Dok tvrtka tvrdi da je to ključno za zaštitu privatnosti, organizacije poput britanske National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) upozoravaju da to otežava otkrivanje slučajeva zlostavljanja djece.