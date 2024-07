Hoće li vas Messenger obavijestiti ako netko snimi zaslon s vašim porukama? Doznajte kako

Ali to se ipak ponekad dogodi . Pogledajmo kad i kako.

To se događa samo u rijetkim okolnostima. Naime, Facebookov Messenger nije poput Snapchata. Ne šalje automatski poruke kad netko njihove privatne tekstove spremi kao snimku zaslona.

Jeste li ikada željeli spremiti poruku na Facebookovom Messengeru, ali vam se snimanje zaslona nije činilo kao dobra opcija? Što ako druga osoba dobije obavijest kako ste to učinili?

Zatim kucnite ime osobe i pomaknite se prema dolje do Disappearing messages. Prebacite na 24 hours. Ako ne možete pronaći opciju za stvaranje chatova koji nestaju, vi ili osoba s kojom želite razgovarati nemate najnoviju verziju Messengera.

Otvorite aplikaciju i dođite do osobe koju želite kontaktirati (ili upišite njeno ime u polje za pretraživanje na vrhu vašeg sučelja ako prije niste razgovarali s njom).

Ako šaljete nešto privatno putem Messengera, možete koristiti poruke koje nestaju . One nestaju nakon što prođu 24 sata. Ponekad, na starijim verzijama Messengera, takve poruke ne nestanu do 24 sata nakon što ih je druga osoba vidjela.

Facebookov Messenger koristi enkripciju od pošiljatelja do primatelja. Ali, ta vrsta zaštite nije korisna protiv snimanja razgovora na zaslonu.

I dalje imajte na umu kako ne možete spriječiti osobu s kojom razmjenjujete poruke u snimanju zaslona. Stoga nemojte slati ništa zbog čega biste mogli kasnije požaliti.

Naime, ako imaju drugi pametni telefon, također bi tehnički mogli snimiti fotografiju svog primarnog uređaja pomoću sekundarnog uređaja. U tom slučaju nećete primiti obavijest.

Obavještava li Facebook druge o ostalim snimkama zaslona?

Facebook ne obavještava ljude ako netko napravi snimku zaslona normalnih razgovora na Messengeru ili korisničkih profil. Dobit ćete obavijest samo ako netko napravi snimke zaslona ili snimi poruke koje nestaju.

To znači da bi netko mogao prokopati vaš profil na Facebooku te fotografirati vaše slike, lajkove i objave.

Možete li spriječiti nekoga u snimanju poruka na Facebooku?

Ukratko, ne. Ali, obavijesti o tome mogu biti dobar način odvraćanja.

Ipak, ne dijelite ništa što ne biste htjeli da bude javno. Nikad se ne zna tko bi to mogao snimiti, pa podijeliti mimo ili protiv vaše volje, piše Make Use Of.