Prije 68 godina prokrčila je ljudima put u svemir: Priča o mješanki s ulica Moskve koja je promijenila povijest

Na današnji dan prije 68 godina Sovjetski Savez je lansirao psa Lajku u orbitu. Mješanka pokupljena s moskovskih ulica bila je prvo živo biće u svemiru i dokaz da je moguć život u bestežinskom stanju, no kujica se nije vratila na Zemlju jer satelit Sputnjik 2 nije imao modul za vraćanje i prizemljivanje

Lajka je bila mješanka i pravo ime joj je bilo Kudravka, ali ubrzo je dobila nadimak Lajka po sibirskoj lovačkoj pasmini. Bila je lutalica pokupljena s moskovskih ulica te je prošla obuku s dvoje drugih pasa i na kraju je kao najbolja odabrana za prvu misiju. Kako se u ono vrijeme gotovo ništa nije znalo o posljedicama boravka u svemiru na živa bića, kao i o uvjetima koji vladaju u njemu, sovjetski znanstvenici žrtvovali su psa jer se tada još uvijek nije znalo može li čovjek preživjeti silan napor ubrzanja. Stoga su odlučili lansirati manjeg sisavca koji bi nalikovao čovjeku jer se u to vrijeme nije pomišljalo o povratku na Zemlju. >>Lajka nije jedina: Pogledajte koje su sve životinje ljudi poslali u svemir<<

Let je organiziran kao eksperimentalni put u jednom pravcu tijekom kojeg je trebalo izvršiti mjerenja temperature, tlaka, zračenja i magnetizma. Lajka je lansirana iz Bajkonura 3. studenog 1957. godine, a uginula je samo nekoliko sati poslije od posljedica stresa i toplinskog udara, koji je bio uzrokovan kvarom u kontrolnom sustavu za regulaciju topline. Pravi uzrok i vrijeme Lajkine smrti nisu se znali sve do 2002. godine jer su sovjetski mediji lansirali priču da je uginula zbog nedostatka kisika šesti dan leta, a pojedini su smatrali da je pojela otrov u posljednjem predviđenom obroku. Zadnji obrok doista je sadržavao eutanaziju, no Lajka ga nije stigla konzumirati. Sovjetski radio je, unatoč tomu, nastavio izvještavati o 'dobrom zdravlju' Lajke te je postala planetarna heroina. Sam Sputnjik se raspao u atmosferi 14. travnja 1958. godine iznad Antila.