Lajka nije jedina: Pogledajte koje su sve životinje ljudi poslali u svemir

Većina nas zna za psa Lajku i možda čimpanzu Ham, no lista životinja koje smo tijekom zadnjih sto godina raketirali u svemir puno je dulja. Štoviše, u nižu smo orbitu ispalili sve; od mačaka do riba - u pokušaju da otkrijemo kako nulta gravitacija utječe na živa bića.

Eksperiment je pokazao da je zračenje uglavnom bezopasno za vinske mušice , no kasnije studije pokazale su više razine genetskih mutacija, kao i oslabljen imunitet. Ove mušice bile su pioniri u letovima u svemir, no nisu ni zadnje koje su letjele prema zvijezdama - na ISS-u postoji laboratorij za vinske mušice s tisućama malih stanovnika. Mušice se stalno koriste u biološkim i genetskim testovima jer se brzo razmnožavaju, pa genetske mutacije možemo promatrati u relativno kratkom vremenu.

Nakon uspješnog lansiranja vinske mušice, znanstvenici su odlučili napraviti značajan korak naprijed te su u lipnju 1948. u svemir odlučili poslati majmuna. Bio je to rezus majmun Albert, težak 4,08 kg koji nije stigao do zvijezda - već samo 63 km visine. Što je još tužnije, ugušio se u skučenoj kapsuli - vjerojatno prije nego što je uopće lansirana.

Černuška je sišla s kapsulom, a Ivan i njegovi udovi napunjeni životinjama sišli su zasebno - i svi su preživjeli. Scott nadodaje da su lokalci vidjeli Ivana kako silazi, pa su mu došli pomoći, no na sreću, zaustavili su ih stučnjaci. Zamislite da su ipak došli do njega, otvorili njegovo odijelo iz kojeg bi izmilile stotine životinja.

Ovo možda zvuči kao duhovita izjava, ali do ove točke, sve životinje koje su išle gore bile su u osnovi samo teret. Ham je bio prvi koji je stvarno nešto i radio. Hamov suborbitalni let prešao je 252 km i njegov je padobran proradio i on je preživio. Zapravo, slavno se rukovao sa zapovjednikom mornarice koji ga je spasio. Živio je dug i sretan život u zoološkom vrtu i uginuo 1983.

Ispostavilo se da je slijetanje u kapsuli bolja metoda, pa su nekoliko tjedana kasnije ponovili tu misiju, ovaj put pod imenom Vostok 1, i umjesto da svemirsko odijelo napune hrpom nasumičnih životinja, ispunili su ga Jurijem Gagarinom te službeno je započeli eru ljudskih svemirskih letova.

Put prema zvijezdama

Ovi eksperimenti postoje kao potvrda napretka u polju letova u svemir. Cijelo vrijeme čitamo o ljudskim svemirskim misijama, a rijetko čujemo koliko je testiranja trebalo da do njih dođemo. Također je zanimljivo to da se, od svih izazova vezanih uz slijetanje i let prema nebu velik broj izazova vezao uz patobrane. Trebalo je puno žrtava da bismo stigli do ovdje gdje jesmo.

Dakle, kad sljedeći put sa strahopoštovanjem gledate kako se posada kreće prema ISS-u ili u sljedeće misije na Mjesec, odvojite par trenutaka i u sebi zahvalite neustrašivim prijateljima životinjama i putu koji su isklesali kako bismo mogli živjeti svoje snove.