Porast temperature ostavlja trag u DNK-u polarnih medvjeda

U novom istraživanju, znanstvenici sa Sveučilišta East Anglia u Velikoj Britaniji otkrili su da se neki geni povezani s toplinskim stresom, starenjem i metabolizmom drugačije ponašaju kod polarnih medvjeda koji žive u jugoistočnom Grenlandu. To upućuje na mogućnost da se ti medvjedi već prilagođavaju toplijim uvjetima, prenosi Guardian .

Klimatske promjene ozbiljno ugrožavaju opstanak polarnih medvjeda. Procjene pokazuju da bi do 2050. godine moglo nestati čak dvije trećine njihove globalne populacije zbog topljenja morskog leda i porasta temperatura u Arktiku.

Što su znanstvenici analizirali

Istraživači su analizirali uzorke krvi polarnih medvjeda iz dviju regija Grenlanda te se usredotočili na takozvane 'skačuće gene' – male, pokretne dijelove genoma koji mogu utjecati na aktivnost drugih gena. Uspoređivali su njihovu aktivnost s lokalnim klimatskim podacima, posebno temperaturama, i promjenama u ekspresiji gena.

'DNK je poput priručnika s uputama unutar svake stanice, koji usmjerava rast i razvoj organizma', objasnila je voditeljica istraživanja dr. Alice Godden. 'Uspoređujući aktivne gene medvjeda s lokalnim klimatskim podacima, otkrili smo da porast temperature očito potiče snažno povećanje aktivnosti skačućih gena u DNK polarnih medvjeda iz jugoistočnog Grenlanda.'

Prilagodba u najtoplijem dijelu Grenlanda

Kako se lokalna klima i dostupna hrana mijenjaju zbog gubitka staništa i plijena uzrokovanih globalnim zagrijavanjem, čini se da se i genetika polarnih medvjeda prilagođava novim uvjetima. Medvjedi iz najtoplijeg dijela Grenlanda pokazali su znatno više genetskih promjena u odnosu na populacije koje žive u hladnijim, sjevernijim područjima.

Autori studije ističu da bi ti nalazi mogli pomoći u razumijevanju načina na koji polarni medvjedi pokušavaju preživjeti u svijetu koji se ubrzano zagrijava, ali i u prepoznavanju populacija koje su najugroženije te u usmjeravanju budućih mjera zaštite.

Studija, objavljena u znanstvenom časopisu Mobile DNA, pokazuje da geni koji prolaze kroz promjene imaju ključnu ulogu u evoluciji različitih populacija polarnih medvjeda.

'Ovo je važno jer po prvi put pokazujemo da jedinstvena skupina polarnih medvjeda u najtoplijem dijelu Grenlanda koristi ‘skačuće gene’ kako bi brzo ‘prepisala’ vlastitu DNK, što bi mogao biti očajnički mehanizam preživljavanja uslijed topljenja morskog leda', rekla je Godden.

Prehrana, metabolizam i stres

Sjeveroistočni Grenland karakteriziraju niže i stabilnije temperature, dok je jugoistok topliji, s manje leda i snažnim temperaturnim oscilacijama. Poznato je da se DNK u životinja s vremenom prirodno mijenja, no taj se proces može ubrzati pod utjecajem okolišnog stresa, poput naglog zagrijavanja klime.

Znanstvenici su uočili zanimljive promjene u dijelovima DNK povezanima s obradom masti, što bi moglo pomoći polarnih medvjedima da prežive u razdobljima nestašice hrane. Medvjedi u toplijim područjima češće imaju raznovrsniju, djelomično biljniju prehranu, za razliku od masne, tuljanima bogate prehrane sjevernijih populacija. Njihova DNK pokazuje znakove prilagodbe upravo takvim promjenama.

'Identificirali smo nekoliko genetskih 'žarišta' u kojima su skačući geni izrazito aktivni, a neka se nalaze i unutar dijelova genoma koji kodiraju proteine. To upućuje na to da polarni medvjedi prolaze kroz brze i temeljne genetske promjene dok se prilagođavaju nestanku morskog leda', rekla je Godden.

Nada, ali ne rješenje

Sljedeći korak istraživača bit će analiza drugih populacija polarnih medvjeda – ukupno ih ima 20 diljem svijeta – kako bi utvrdili događaju li se slične genetske promjene i drugdje.

Iako ovi rezultati nude određenu nadu, znanstvenici upozoravaju da to ne znači da su polarni medvjedi izvan opasnosti. Ključno je, ističu, zaustaviti daljnje ubrzavanje rasta temperatura smanjenjem emisija ugljikova dioksida i drugih stakleničkih plinova.

'Ne smijemo se uljuljkati u lažni osjećaj sigurnosti. Ovo istraživanje daje tračak nade, ali polarni medvjedi i dalje su pod ozbiljnom prijetnjom izumiranja. Moramo učiniti sve što možemo kako bismo smanjili globalne emisije i usporili porast temperatura', zaključila je Godden.