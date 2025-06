Meta i Oakley predstavili AI sunčane naočale za sportaše

Naočale omogućuju snimanje fotografija, prijenos uživo, pa čak i video pozive iz vlastite perspektive, uz pomoć napredne Meta AI tehnologije. Osim toga, korisnik može postavljati pitanja o svojoj okolini, a umjetna inteligencija nudi odgovore u stvarnom vremenu, opisujući ono što kamera vidi. Funkcije su posebno korisne u području pristupačnosti, jer korisnici mogu koristiti sustav Be My Eyes te primiti pomoć od obližnjih dobrovoljaca.

Uređaj ima otvoreni Bluetooth zvučni sustav s pet mikrofona, što omogućuje razgovore, slušanje glazbe, slanje poruka te komunikaciju s Meta AI glasovnim komandama. Baterija nudi do osam sati aktivnog korištenja, s mogućnošću do 19 sati u stanju mirovanja. S priloženom kutijom za punjenje, naočale se mogu napuniti do 50 posto u 22 minute, a do 85 posto za 45 minuta. Kutija nije vodootporna, ali pruža dodatnih 40 sati autonomije.