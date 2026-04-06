Povijesni trenutak: Astronauti danas obilaze Mjesec, evo gdje prelet možete pratiti uživo

Misija Artemis II - prvi ljudski let prema Mjesecu nakon više od pola stoljeća - danas ulazu u jednu od ključnih faza, a to je prelet oko Mjeseca. Taj povijesni trenutak moći će se pratiti uživo, uključujući i prijenos na platformi Netflix
Letjelica Orion, s četveročlanom posadom, neće sletjeti na površinu Mjeseca, ali će ga obići i iskoristiti njegovu gravitaciju za povratak prema Zemlji. Riječ je o najudaljenijem putovanju ljudske posade u svemir u povijesti. Prijenos uživo počinje danas u 19 sati po srednjoeuropskom vremenu (CEST), a dostupan je globalnoj publici.
Kao što smo ranije najavljivali, u utorak oko 00:47 sati po hrvatskom vremenu, kada letjelica Orion prođe iza Mjeseca, komunikacija sa Zemljom bit će u potpunosti prekinuta.
Posadu čine NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te kanadski astronaut Jeremy Hansen. Misija je lansirana 1. travnja (2. travnja oko 00:35 po hrvatskom vremenu) iz Cape Canaverala kao dio NASA-inog programa povratka ljudi na Mjesec pod nazivom Artemis.
Putovanje traje ukupno deset dana. Tijekom današnjeg preleta letjelica će obići Mjesec i zatim se, koristeći tzv. gravitacijski manevar, vratiti prema Zemlji.
U jednom trenutku komunikacija s posadom bit će privremeno prekinuta – oko 40 minuta – dok Orion prolazi iza tamne strane Mjeseca, gdje signal prema Zemlji nije moguć. Povratak na Zemlju planiran je za 10. travnja, uz slijetanje u Tihi ocean.
Osim glavnog prijenosa, NASA kontinuirano emitira i 24-satni prijenos s kamere postavljene na vanjski dio kapsule Orion, dostupan putem YouTubea. Tijekom misije gledatelji mogu vidjeti stvarne prizore iz svemira, uz povremene prekide signala ili tamnu sliku kada se letjelica nalazi u sjeni. Povremeno se jave i astronauti.