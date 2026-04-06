ARTEMIS II

Spektakl s tamne strane Mjeseca: Astronauti će istovremeno vidjeti Zemlju i rijetku pomrčinu Sunca

L. Š. / Hina

06.04.2026 u 09:57

Zemlja Izvor: Društvene mreže / Autor: X / NASA
Bionic
Reading

Četvero astronauta misije Artemis 2 stiglo je u sferu gravitacijskog utjecaja Mjeseca, što znači točku u kojoj Mjesečeva gravitacija ima jači učinak na svemirsku letjelicu Orion nego Zemljina, priopćila je NASA u ponedjeljak

Posada - američki astronauti Victor Glover, Christina Koch i Reid Wiseman te kanadski astronaut Jeremy Hansen - trenutno su prvi ljudi u više od 50 godina koji putuju prema Mjesecu.

Mjesec koji je snimila posada misije Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: Atlas Photo Archive/NASA / Avalon / Profimedia

Za Glovera, Koch i Wisemana to je drugi svemirski let, a za Hansena prvi. Koch je prva žena na NASA-inoj lunarnoj misiji, Glover prvi Afroamerikanac, a Hansen prvi Kanađanin.

Poletjeli su u srijedu navečer u kapsuli Orion na raketi Space Launch System iz svemirskog centra Cape Canaveral u američkoj saveznoj državi Floridi. Oko 24 sata kasnije, napustili su Zemljinu orbitu posebnim manevrom.

Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: NASA / UPI

U sljedećih nekoliko sati najbliže Mjesecu

Artemis 2 nadovezuje se na iskustvo bespilotne misije Artemis 1 iz 2022. godine. Putanja leta Artemis 2 u cjelini nalikuje na oblik osmice oko Zemlje i Mjeseca. Posada bi sada trebala letjeti oko Mjeseca i sletjeti u ocean na Zemlji u petak.

U sljedećih nekoliko sati očekuje se da bi se letjelica trebala najviše približiti Mjesecu, na oko 7500 kilometara od njegove tamne strane. Odatle će astronauti moći istodobno vidjeti Zemlju i Mjesec - pa čak i pomrčinu Sunca u kojoj Sunce nestaje iza Mjeseca iz Orionove perspektive.

Također bi mogli putovati dalje od Zemlje nego bilo koji čovjek ikada prije. Trenutni rekord postavila je posada misije Apollo 13 1970. godine na oko 400. 171 kilometara.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: PRELET MJESECA

VIDEO Artemis II srušio povijesni rekord: Astronauti poslali fotografije i opisali tamnu stranu Mjeseca
BUDUĆNOST RATOVANJA

Opasan scenarij sve bliže, vojni analitičar zabrinut: 'Nadam se da se ta dva sustava nikad neće spojiti'
Povijesni trenutak: Astronauti danas obilaze Mjesec, evo gdje prelet možete pratiti uživo

najpopularnije

Još vijesti