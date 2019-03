Popularni streamer je za jednodnevnu promociju Apex Legendsa dobio vrtoglavih milijun dolara

Electronic Arts, distributeri Apex Legendsa odbijaju komentirati koliko su novca investirali u pojedine promotore poznate videoigre

Razlog zbog kojeg vijest poput ove plijeni pažnju javnosti je nepoznata vrijednost promocije na Twitchu. Da, poznato je da streameri uglavnom ordiniraju na spomenutoj Amazonovoj platformi, dok YouTube uglavnom (barem trenutno) kupi mrvice, no nitko nigdje nije previše pisao niti izvještavao o cijeni influencerske promocije na streamerskoj platformi.

Glasnogovornik EA The Vergeu je naveo da kompanija 'ne komentira poslovne ugovore s kreatorima sadržaja koji su surađivali u promociji Apex Legendsa'.

'Ninja' je tijekom svoeg streama javnosti otvoreno priznao da je promovirao Apex Legends, no nije naglasio koliko je cijela promocija trajala i je li igru kasnije igrao svojevoljno ili zato 'jer mu je to bio posao'. Kakav god njegovo odgovor bio, Apex Legends je nakon mjesec dana na tržištu došao do 50 milijuna igrača na PC-ju i konzolama, s time da su za taj broj definitivno dijelom odgovorni i utjecajni streameri.

'Ninja' je navodno u 2018. zaradio oko 10 milijuna dolara i to uglavnom od streamanja Fortnitea. Pored pretplata na Twitchu, popularni streamer zarađuje i od YouTube reklama, sponzorstava Red Bulla i Uber Eatsa, glumio je u reklami za Samsung Galaxy Note 9 i ima niz drugih vrlo uspješnih poslovnih pothvata.

Apex Legends i Fortnite

Apex Legends je trenutno u usponu popularnosti. Respawn Entertainmentova igra je u mjesec dana nakon izlaska sakupila 50 milijuna registriranih korisnika te nastavlja rasti. Fortnite je trenutno najpopularnija videoigra na svijetu sa 200 milijuna registriranih igrača.