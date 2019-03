Suosnivač WhatsAppa opet zagovara brisanje Facebooka

Suosnivač WhatsAppa Brian Acton ponovno je pozvao ljude da izbrišu svoj Facebook profil tijekom panela održanog na sveučilištu Stanford

Suosnivač jedne od najpopularnijih aplikacija za čavrljanje na svijetu predložio je studentima na sveučilištu u Stanfordu da izbrišu svoje Facebook profile. Brian Acton, drugi glavni čovjek WhatsAppa ove je srijede tijekom panela branio razloge zbog kojih je prodao svoju aplikaciju Marku Zuckerbergu za 19 milijuna dolara, prenosi Buzzfeed News. Na panelu je sudjelovala i bivša inženjerka iz Facebooka Ellora Israni.

Acton je za Facebook rekao sljedeće: 'Mi im dajemo moć i to je najgori dio - mi koristimo njihove usluge i proizvode. Brišite svoj Facebook, ljudi.' Podsjetimo, razočarani programer je svoju kompaniju prodao Facebooku još 2014., no iz nje nije istupio sve do 2017. nakon što je Facebook, citiramo, 'planirao uvesti rekalme u WhatsApp te dozvoliti poslovnim subjektima da direktno komuniciraju sa korisnicima WhatsAppa'.